Studio de Danças Mariana Maricato apresenta neste domingo o espetáculo “Divas”

Neste domingo (15/12), o Studio de Dança Mariana Maricato, reapresenta o 6º espetáculo de dança, com o tema ‘Divas’, com ballet clássico, jazz, sapateado, contemporâneo, flamenco, Ballet aéreo e hip Hop, com músicas de Madonna, Beyonce, Shakira, Glória Gaynor, Sandy, Xuxa, Alcione, Whitney Houston, Tina Tuner, Alcione, Sia entre outras.

Segundo bailarina Mariana Maricato, “Esse espetáculo faz homenagem a grandes cantoras. Serão 22 coreografias de ballet clássico, jazz, sapateado, contemporâneo, flamenco, ballet aéreo e hip Hop. No total são 170 alunas, entre 3 a 40 anos”.

As Divas que serão homenageadas no espetáculo: Glória Gaynor, Sandy, Sia, Liza Minelli, Xuxa, Ivete Sangalo, Celine Dion, Pitty, Adele, Whitney Houston, Tina Tuner, Britney Spears, Edith Piaf, Madonna, Sandra de Sá, Alcione, Elia Regina, Lady Gaga, Shania Twain, Shakira. “Traremos ao palco mulheres reais, crianças, adolescentes, mães e esposas. Por que todas nós somos ‘Divas’”, promete.

E na segunda-feira na programação de Natal da Concha

Dia (16/12) serão duas apresentações: na Rua Amazonas (em frente à Praça Cívica), às 19h30, acontece a apresentação do grupo Jam do Asfalto – Danças Urbanas, DJs e Cultura Hip Hop, uma festa de música e dança ao ar livre com a participação de 10 dançarinos e o DJ convidado, Danilo Bouroug. Os DJs tocam músicas que estimulam a dança natural instruída por dançarinos e dançarinas, com a participação constante do público. Às 20h30, na Concha Acústica, a apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu.