Parisi se une em prol da Santa Casa de Votuporanga com Leilão de Gado neste domingo

O evento ocorre neste domingo (12), a partir das 11h, o Salão Paroquial da Praça Nossa Senhora Aparecida.

A união comunitária e o amor ao próximo prometem movimentar a região neste domingo (12.jul). A partir das 11h, o Salão Paroquial da Praça Nossa Senhora Aparecida, em Parisi, será o palco de uma grande corrente de bem: o tradicional Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. Organizado com dedicação pela comissão voluntária “Ajudar só faz bem”, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Parisi, o evento reverte cada lance e cada gesto de carinho em apoio direto à manutenção do atendimento hospitalar filantrópico que acolhe milhares de famílias em toda a região.

Para receber os participantes com o acolhimento que a ocasião merece, uma comitiva de voluntários preparou um cardápio especial e saboroso. Quem comparecer para prestigiar a ação poderá saborear espetos de carne e kafta, pastéis de carne feitos na hora, pizzas, mandioca cozida com molho e deliciosos pedaços de leitoa assada. O clima festivo e familiar busca celebrar a generosidade da comunidade de Parisi e dos municípios vizinhos.

O presidente do Leilão, Pedro Trento, destaca o empenho coletivo para transformar o evento em realidade. “Ver a comunidade se mobilizar em prol da Santa Casa mexe muito com o nosso coração. A comissão ‘Ajudar só faz bem’ e todos os voluntários estão trabalhando dia e noite com muito carinho. O leilão não é apenas sobre arrecadar fundos, é sobre estender a mão para quem precisa de saúde. Convidamos todas as famílias para virem almoçar conosco, saborear esse cardápio delicioso e fazer parte dessa grande festa do bem”, ressalta.

O responsável pela Captação de Recursos do Hospital, Rosemir Lopes, conhecido carinhosamente como Milão, reforça que a solidariedade dos moradores é o combustível que mantém as portas da Instituição abertas. “A Santa Casa de Votuporanga é um patrimônio de todos nós e vive da força de ações como essa em Parisi. Cada doação, por menor que pareça, se transforma em medicamento e em atendimento humanizado na ponta para quem está no leito. Só temos a agradecer aos organizadores, aos parceiros públicos e a cada doador por esse abraço que nos dão”, afirma Milão.

Ainda dá tempo de ajudar!

A organização lembra que a campanha de arrecadação continua ativa. Quem puder contribuir com animais, prendas ou recursos para o leilão pode entrar em contato diretamente com os organizadores pelos telefones destacados na mobilização: Pedro Trento (17 99718-1912), Marli (17 99647-3794) ou Ziro (17 99708-6000).