Para 40%, governo Lula é pior do que o de Bolsonaro, diz PoderData 

Do total, 33% acham a gestão petista melhor do que a do ex-mandatário; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na percepção de 40% dos eleitores, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pior do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (30.jul).

Ao mesmo tempo, 33% dizem que a gestão Lula é melhor do que a do ex-mandatário. Para 24%, as administrações se equiparam. Outros 2% não souberam responder.

Foram ouvidas 2.500 pessoas em 182 municípios nas 27 unidades federativas entre os dias 26 e 28 julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Em relação à rodada anterior, realizada em junho, o índice de entrevistados que avaliaram o governo Lula como pior do que o de Bolsonaro caiu cinco pontos percentuais. Simultaneamente, houve um avanço de três pontos percentuais entre os que preferem a gestão do petista.

*Com informações da CNN Brasil