Neymar será observado no Santos em meio a plano para voltar à Seleção na próxima Data Fifa 

Membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti vão a duelo contra o Juventude, segunda-feira, no Morumbis; craque pode voltar à seleção após quase dois anos.

O jogo da próxima segunda-feira contra o Juventude, às 20h, no Morumbis, terá uma motivação extra para Neymar. Em crescimento no Santos ao emplacar partidas consecutivas, o craque será observado de perto pela seleção brasileira, às vésperas da convocação para a última Data Fifa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026.

A diretoria do Peixe tem a confirmação da presença de membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti para observar o confronto da próxima semana.

Há expectativa de que Neymar retorne ao Brasil nesta Data Fifa, após ficar fora da primeira lista de convocados do treinador italiano.

O craque não veste a camisa da seleção brasileira há quase dois anos. A última partida do meia-atacante com a amarelinha foi em 17 de outubro de 2023, quando sofreu a grave lesão no duelo com o Uruguai.

Neymar permaneceu mais de um ano afastado, jogou pouco pelo Al-Hilal e retornou ao Santos para buscar ritmo, a fim de recuperar a melhor forma antes da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 vive a melhor sequência de partidas desde a chegada à Vila Belmiro. São quatro jogos consecutivos completos em campo, algo que não alcançava desde a época de Paris Saint-Germain.

Antes mesmo desta evolução, Carlo Ancelotti manifestou publicamente o desejo de contar com Neymar para o projeto 2026: “No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele”, comentou o italiano em sua primeira convocação.

A próxima convocação será a última de nível competitivo antes do Mundial. O Brasil encerra as Eliminatórias contra Chile, em 4 de setembro, no Maracanã, e Bolívia, cinco dias depois, fora de casa.

Em 2025, Carlo Ancelotti ainda contará com mais duas Datas Fifa: em outubro e novembro.

*Com informações do ge