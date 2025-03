Rogério Corrêa deixa o Votuporanguense  

A não renovação de vínculo entre clube e treinador ocorre após o fim do Paulistão A2 e à indefinição sobre a participação na Copa Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense comunicou no final da tarde desta segunda-feira (10.mar) o encerramento do contrato do técnico Rogério Corrêa. O treinador deixa um legado expressivo no clube, tendo sido peça fundamental na reconstrução da equipe e na conquista de resultados históricos.

Em sua trajetória no comando da Pantera Alvinegra, foram 72 jogos: 35 vitórias, 23 empates e apenas 14 derrotas, resultando em um aproveitamento de 64,58%. Sob sua liderança, o Votuporanguense conquistou, de forma incontestável, o título do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, garantindo o acesso à Série A2, e foi vice-campeão da Copa Paulista no mesmo ano, brigando até o último minuto por mais uma taça. Além disso, levou o clube a disputar a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história, um feito que encheu de orgulho a cidade e colocou o CAV em evidência no cenário nacional.

O trabalho de Rogério Corrêa ficou marcado também por campanhas sólidas e uma equipe extremamente competitiva. Em 2024, o CAV alcançou uma impressionante sequência de 14 jogos invicto no Campeonato Paulista da Série A3, demonstrando força e regularidade rumo ao título. Já em 2021, sob seu comando, a equipe ficou 12 jogos sem derrota na competição, reforçando o espírito guerreiro e determinado que ele ajudou a construir no clube.

“Mais do que títulos e resultados expressivos, Rogério Corrêa fez história na Pantera Alvinegra. Seu trabalho foi fundamental para a evolução do clube nos últimos anos, e seu nome estará para sempre gravado no coração dos torcedores do CAV”, pontuou o Votuporanguense em nota.

O clube informou que a não renovação do contrato se deve à indefinição sobre a participação na Copa Paulista.

“A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense agradece imensamente ao treinador por sua dedicação, profissionalismo e pelos momentos inesquecíveis que proporcionou. Desejamos muito sucesso em seus próximos desafios”, concluiu o CAV.