Câmara presta homenagem a atleta tricampeão estadual nas Paraolimpíadas Escolares 

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP apresentou, por iniciativa do vereador Marcão Braz (PP), um Voto de Congratulação ao jovem atleta Yago Fernando, estudante da Escola Estadual “Professora Enny Tereza Longo Fracaro”, pelo brilhante desempenho e pela conquista do tricampeonato estadual nas Paraolimpíadas Escolares, na modalidade atletismo.

Yago, que compete na classe T42, destinada a atletas amputados de membros inferiores, brilhou no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O estudante não apenas garantiu o ouro em todas as provas disputadas, como também estabeleceu três novos recordes nacionais.

Na prova dos 60 metros rasos, marcou 16,29 segundos; nos 100 metros, 24,96 segundos; e no salto em distância, alcançou a marca de 3,33 metros.

Os resultados superaram com folga os índices mínimos exigidos para participação, reafirmando sua condição de destaque no cenário paralímpico escolar.

O desempenho abre caminho para que o atleta seja convocado para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), que acontecerão em novembro, também no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Na justificativa do voto de congratulação, o professor e treinador Marcinho Fukuiama destacou não apenas o talento e dedicação de Yago, mas também a superação diante de grandes desafios.

Ele agradeceu o apoio da direção da escola, em nome do diretor José Ricardo da Silva Santana, e da equipe pedagógica, que sempre acreditaram no potencial do aluno. Também fez questão de reconhecer a contribuição do empresário Fernando Scarim, responsável pela doação das muletas utilizadas pelo atleta nas competições.

A homenagem ressalta que a trajetória de Yago simboliza perseverança, coragem e inspiração, servindo de exemplo para a comunidade escolar e para toda a sociedade.