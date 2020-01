Palmeirenses e corintianos entram na Seleção das Estatísticas do Paulistão

Seis novos jogadores assumem lideranças nas estatísticas do campeonato

(André Schmidt)

– Como funciona:

Após cada rodada ou dia de jogo, o Números da Bola traz a atualização da Seleção das Estatísticas do campeonato. Usando dados do Footstats, o blog monta um selecionado com os atletas que lideram as estatísticas de alguns dos principais fundamentos individuais na competição.

No gol, por exemplo, fica com a camisa 1 o goleiro que tiver realizado a maior quantidade de defesas difíceis. Quando dois ou mais empatarem, o segundo números analisado é o de gols sofridos. Se a igualdade persistir, entra na Seleção do Paulistão o arqueiro com mais defesas simples, o terceiro critério.

O time montado após as rodadas levará em conta as estatísticas gerais do Paulistão e não apenas a do último jogo. A ideia não é montar a equipe supostamente ideal, mas sim destacar os jogadores com os melhores números nos fundamentos. São dados frios, não uma análise. Por conta disso, diversas estatísticas entram como prioritários, levando em consideração as características gerais de cada posição. Nas laterais, os maiores cruzadores. Na defesa, o zagueiro com mais rebatidas e outro com mais desarmes. No meio, um volante que rouba bolas, outro passador e dois meias de criação, líderes em passes para gol e assistências para finalização. Na frente, um atacante goleador e outro finalizador. Como 12º jogador, o principal driblador da competição.

– Estatísticas utilizadas para a escolha de cada jogador:

1 – Goleiro – +defesas realizadas/-gols sofridos/+defesas simples

2 – Lateral-direito – +cruzamentos certos/+passes para gol/+desarmes

3 – Zagueiro – +desarmes/+rebatidas/+gols marcados/

4 – Zagueiro – +rebatidas/+desarmes/+gols marcados/

5 – Volante – +desarmes/+passes certos/+assistências para finalização

6 – Lateral-esquerdo – +cruzamentos certos/+passes para gol/+desarmes

7 – Meia – +assistências para finalização/+assistências para gols/+gols

8 – Volante/Meia – + passes certos/+viradas de jogo/+desarmes

9 – Atacante – +gols/+finalizações certas/+assistências para finalização

10 – Meia – +assistências para gols/assistências para finalizações/+ gols

11 – Meia/Atacante – + finalizações certas/+gols/+assistências para finalização

12º jogador – + dribles/+ passes para gol/+ gols

Veja como está a Seleção das Estatísticas do Paulistão 2020 – 2ª rodada:

– Em negrito, os jogadores que entraram na última atualização

1 – Tiago Volpi – São Paulo – 4 defesas difíceis/0 gols sofridos/5 defesas simples

2 – Marcos Rocha – Palmeiras – 4 cruzamentos certos/ 1 passe para gol/ 5 desarmes

3 – Max – Ferroviária – 23 rebatidas/3 desarmes/0 gols

4 – Pedro Henrique – Corinthians – 5 desarmes/9 rebatidas / 0 gols

5 – Baralhas – Ituano – 7 desarmes/93 passes certos/0 assistências para finalização

6 – Lucas Piton – Corinthians – 5 cruzamentos certos/ 0 passes para gol/ 5 desarmes

7 – Lucas Lima – Palmeiras – 6 assistências para finalização/0 assistências para gol/1 gol

8 – Daniel Alves – São Paulo – 158 passes certos/ 1 virada de jogo/ 6 desarmes

9 – Boselli – Corinthians – 3 gols/4 finalizações certas/2 assistências para finalização

10 – Douglas Baggio – Santo André – 2 passes pra gol/2 assistências para finalização/1 gol

11 – Junior Todinho – Guarani – 5 finalizações certas/2 gols/0 assistências para finalização

12º jogador – Dudu – Palmeiras – 5 dribles/1 passe para gol/0 gols