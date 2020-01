DENGUE – Secretaria de Saúde confirma 817 casos em Votuporanga

Além dos casos confirmados, a secretaria afirma que outros 1.082 registros estão sob análise. Até a semana passada, Votuporanga tinha confirmado 591 casos de pessoas que pegaram dengue.

Sala de monitoramento sempre lotada

A Secretaria de Saúde de Votuporanga (SP) confirmou nesta segunda-feira (27) que a cidade registrou 817 casos de dengue neste começo de 2020. A cidade vive uma epidemia da doença desde o ano passado.

Além dos casos confirmados, a secretaria afirma que outros 1.082 registros estão sob análise clínica. Até a semana passada, Votuporanga tinha confirmado 591 casos de pessoas que pegaram dengue.

Para atender esse aumento no número de casos, a Secretaria de Saúde municipal montou uma sala de monitoramento para os casos mais graves, com médicos, enfermeiros e assistente social. A sala fica na Secretaria de Saúde.

Além da sala de monitoramento, a unidade básica de saúde do bairro Pozzobon está com salas de hidratação para atender pacientes com os sintomas da doença.