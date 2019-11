Palmeiras – Zé Rafael admite alívio com 1º gol em 115 dias: ‘Mostra trabalho bem feito’

Meia-atacante quebrou um jejum de quase quatro meses ao fazer o gol da vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Ceará e agradece sequência que tem recebido com Mano Menezes

A vitória por 1 a 0 sobre o Ceará teve Weverton como grande nome, com grandes defesas, mas simbolizou, também, um alívio para Zé Rafael. Ganhando sequência no Palmeiras com Mano Menezes, o meia-atacante balançou as redes no Allianz Parque e quebrou um jejum de 115 dias: não fazia gol desde outro 1 a 0, sobre o Inter, também no estádio alviverde, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em 10 de julho.

– Sem dúvida, dá um alívio, né? Jogo no meio-campo. Apesar de fazer gol não ser a minha principal característica, porque sou um cara que chega bastante, cria muitas jogadas, fazer gol é sempre importante para dar confiança e mostrar que o trabalho vem sendo bem feito. Às vezes, o jogo não aparece sem você fazer um gol ou dar uma assistência. Agora, participando um pouco mais efetivamente, as coisas tendem a fluir de uma maneira melhor.

O fim do jejum pessoal veio no jogo seguinte à assistência que o camisa 8 deu para Gustavo Scarpa selar o 3 a 0 diante do São Paulo, na quarta-feira, novamente no Allianz Parque. Assim, o jogador, contratado do Bahia para esta temporada, acumula oito gols e três passes para um colega balançar as redes no clube em 2019.

Zé Rafael comemora, ainda, a sequência que tem recebido. Nas últimas sete partidas, foi titular em seis, permanecendo no banco (sem entrar) apenas contra o Avaí, quando Carlos Eduardo foi escolhido, na vitória por 2 a 1, em Santa Catarina. O jogo diante do Ceará ainda foi o primeiro em que Mano Menezes não sacou o meia-atacante.

– Estou feliz por voltar a participar mais. Nossa equipe tem grandes atletas, todos trabalham muito para ter oportunidades. Sabemos que, a cada jogo, o professor tem muitas opções. A cada jogo, ele sempre tenta decidir o que é melhor para o Palmeiras, e fico feliz em participar, estar ajudando. Assim como todos os atletas que têm participado – comentou o jogador, elogiando Mano.

– O Mano tenta arrumar o nosso time e dá dicas para todos os atletas, para que possamos chegar ao campo e fazer as coisas com mais naturalidade. A sequência de jogos é muito importante para o atleta pegar confiança e conseguir desenvolver o seu melhor futebol. Voltando a participar mais dos jogos, tenho conseguido ajudar de uma forma melhor – prosseguiu.

O Palmeiras acumula 63 pontos, ocupando o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, a cinco do Flamengo, que ainda precisa jogar pela 30ª rodadas, neste domingo, recebendo o Corinthians, no Maracanã. O próximo compromisso do Verdão é às 21h30 de quarta-feira, diante do Vasco, em São Januário.