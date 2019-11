DER – Radares inteligentes invadem rodovias da região

Segundo Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, somente em 2019 seroa implantados 220 radares inteligentes – que detectam veículos com documentação irregular.

Rodovias paulistas, como a SP-320 Euclides da Cunha e SP-310 Washington Luís, estão recebendo reforço na segurança viária aproximadamente 220 novos equipamentos com tecnologia OCR (para leitura de placas).

O DER informou que nessas rodovias citadas, Urania, São Fé do Sul e São José do Rio Preto, foram escolhidas para o funcionamento do novo sistema.

Desde a segunda quinzena de agosto, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciou a implantação de novos equipamentos com tecnologia OCR nas rodovias sob sua administração e concedidas à iniciativa privada. A expectativa é de que a instalação dos aparelhos seja concluída no mês de novembro. Eles se juntarão aos 549 equipamentos já em operação, totalizando 769 unidades OCRs.

Os equipamentos são integrados à Central de Inteligência do DER, que estão conectados aos bancos de dados das polícias (Civil e Militar), Justiça, Detran e do próprio Departamento. A Central enviará mensagens automáticas aos tablets em uso pela Polícia Militar Rodoviária. A localização dos 176 novos pontos de fiscalização com equipamentos OCR’s foi determinada após mapeamento conjunto entre as equipes do DER, Comando do Policiamento Rodoviário e a Polícia Militar de Estado de São Paulo.

Os novos pontos atendem a logística de segurança pública em implantação pela nova gestão do Governo do Estado. Como reforço na segurança viária dos condutores e usuários em algumas rodovias os novos equipamentos também terão a função de fiscalização de velocidade.

Com investimento de R$ 12,6 milhões, o projeto inclui também o uso de tablets e impressoras no trabalho dos agentes rodoviários. Todo o sistema que compõe sua operacionalização é pioneiro nas rodovias estaduais paulista. Os 2.600 equipamentos, entre 1.300 tablets e 1.300 impressoras, foram distribuídos pelos cinco batalhões de Policiamento Rodoviário existentes no Estado.

Segurança nas Rodovias

A ampliação do sistema de monitoramento de veículos marca a transição pela qual passa a administração pública de utilizar a tecnologia, com informações em tempo real a serviço dos usuários que trafegam diariamente pelas estradas paulista. Tornando o trânsito mais seguro e as rodovias mais inteligentes.