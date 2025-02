Palmeiras suspende operação para contratar Vitor Roque 

Verdão havia chegado a acordo com Barcelona, mas La Liga não autorizou transferência do atacante neste momento por causa de questões burocráticas.

A operação pela contratação de Vitor Roque por parte do Palmeiras está suspensa neste momento. O Verdão chegou a um acordo com o Barcelona para a transferência do atacante, mas o clube catalão recebeu nesta segunda-feira a resposta da La Liga, que não autorizou a operação por questões burocráticas.

De acordo com o protocolo da entidade, o atleta – que está emprestado ao Real Betis até o meio do ano – precisaria ser “devolvido” ao Barcelona com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão de contrato. A janela, porém, está fechada neste momento.

A Fifa permite essas movimentações burocráticas para fins de registro, uma vez que ele não voltaria a atuar pelo Barcelona no processo, e estabelece que as entidades sigam a mesma regra.

O Palmeiras, por sua vez, ouviu do Barcelona e do Betis que isso não seria impeditivo e trabalharam nos últimos dias para encontrar uma solução. A La Liga, porém, não abriu mão do protocolo.

Uma das alternativas buscadas pelo Palmeiras era de realizar a operação por meio de empréstimo através do Betis, mas por questões legais o clube de Sevilha não pode reemprestá-lo ao Verdão.

A informação sobre o veto da La Liga havia sido publicada primeiro pelo jornalista espanhol Gerard Romero e foi confirmada pela reportagem, com mais detalhes sobre os bastidores do negócio.

Assim como antecipado pela reportagem, o Palmeiras havia avançado nas conversas pela contratação – e não à toa chegou a um acordo com o Barcelona nos últimos dias – e aguardava por um desfecho do negócio, seja positivo ou negativo, no início desta semana.

O clube tratava o negócio com cautela, porém, por entender que se tratava de uma operação complexa, com muitas pontas a acertar. Entre elas, justamente o formato da transferência por conta da janela fechada.

