Votuporanga sedia neste sábado o Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior 

Evento é realizado pela FAP (Federação Aquática Paulista) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Votuporanga será palco, neste sábado (22.mar), do Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, evento realizado pela Federação Aquática Paulista (FAP). O torneio conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e ocorrerá no Complexo Aquático “Saverio Maranho”, que fica na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, no bairro Distrito Industrial 1.

O torneio tem como finalidade desenvolver a natação e promover o intercâmbio desportivo, colaborando para a difusão e apuro do nível técnico da natação paulista.

Esta será a primeira competição oficial do calendário da 4ª região. ⁠A arbitragem é composta pela equipe oficial do quadro de árbitros da Federação e, na oportunidade, serão inauguradas 9 raias.

O evento terá início com os atletas caindo na água a partir das 7h até 8h30 para aquecimento, com início das provas às 9h. Já na parte da tarde, o aquecimento é das 13h às 14h20, com início às 14h30.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que Votuporanga se destaca como um polo de eventos esportivos, graças à sua infraestrutura de excelência e comprometimento em promover o esporte.

“Com instalações modernas e bem equipadas, a cidade oferece condições ideais para a realização de competições de diversas modalidades, atraindo atletas e visitantes de toda a região. Essa tradição em sediar eventos esportivos não apenas valoriza o talento local, mas também fortalece o espírito de união e celebração entre os cidadãos, consolidando Votuporanga como um destino privilegiado para o esporte”, disse.

Categorias

As categorias são: Pré-Mirim (6 a 8 anos); Mirim 1 (9 anos); Mirim 2 (10 anos); Petiz 1 (11 anos); Petiz 2 (12 anos); Infantil 1 (13 anos); Infantil 2 (14 anos); Juvenil 1 (15 anos); Juvenil 2 (16 anos); Júnior 1 (17 anos); Júnior 2 (18 e 19 anos) e Sênior (a partir dos 20 anos).

A Delegacia da 4ª Região premiará com medalhas os 3 primeiros colocados em cada prova, nas categorias Mirim 1, Mirim 2, Petiz 1, Petiz 2, Infantil 1, Infantil 2, Juvenil 1, Juvenil 2. Júnior 1, Júnior 2 e Sênior serão premiadas juntas em uma única categoria. Os atletas Pré-Mirim receberão uma medalha de participação no evento.

Em paralelo à premiação, a FAP emitirá também o certificado digital de participação e colocação a todos os atletas, em cada prova e categoria. Esse documento será gerado na página “Resultado Online” do respectivo evento.