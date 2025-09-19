Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e deve ter mudanças contra o Fortaleza 

Verdão bateu o River Plate na Argentina e agora volta a jogar pelo campeonato nacional, neste sábado.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, horas depois da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina. O resultado colocou o time em vantagem nas quartas de final da Conmebol Libertadores.

O foco agora, porém, volta para o Campeonato Brasileiro. O time enfrentará o Fortaleza, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque.

Aqueles que atuaram mais do que um tempo no Monumental de Nuñez realizaram atividades regenerativas na parte interna do Centro de Excelência.

O restante do elenco do Palmeiras treinou em campo, numa movimentação técnica com orientação de passes e marcação, além de um coletivo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.

Sem jogadores suspensos e apenas com Paulinho fora por lesão, Abel Ferreira terá elenco praticamente completo para montar a próxima escalação.

Como há a decisão contra o River na próxima quarta, a tendência é que o Verdão jogue com uma equipe bastante modificada contra o Fortaleza.

Caso opte por tirar os titulares, uma provável escalação tem: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão com 46 pontos em 21 jogos. Flamengo, com 50 pontos em 22 jogos, e Cruzeiro, 47 em 23, são as equipes na frente.

*Com informações do ge