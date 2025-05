Palmeiras fará mais de R$ 400 milhões em vendas no ano e vai bater meta em julho 

Verdão já registrou R$ 256,9 milhões em negociações até fevereiro e ainda tem a saída de Estêvão em julho. Clube projetava arrecadar R$ 301 milhões com vendas até o fim de 2025.

O Palmeiras arrecadará mais de R$ 417 milhões com vendas de jogadores em 2025. Desta forma, o clube vai bater com sobras a meta de seu orçamento em transferências de atletas.

A previsão de receitas para a temporada continha R$ 301,6 milhões em transações, incluindo o reconhecimento contábil da transferência de Estêvão para o Chelsea.

Até fevereiro, já são R$ 256,9 milhões arrecadados com vendas. Em julho, o clube vai lançar mais cerca de R$ 161 milhões em seu balanço, referente à saída do meia-atacante para o clube inglês.

A negociação de Vitor Reis para o Manchester City, também da Inglaterra, é o ponto fora do projetado no orçamento. A transferência de cerca de R$ 217 milhões resultou num “boom” de arrecadação do Palmeiras em janeiro.

Só a venda de Vitor para o clube de Pep Guardiola significa cerca de 85% da receita prevista para o ano todo em transferências de atletas.

Especialmente por conta disso, o clube apresentou um superávit elevado, de R$ 159 milhões, após os dois primeiros meses de 2025.

O fato de já atingir a meta não exclui a possibilidade de o Palmeiras fazer novas vendas depois do Mundial de Clubes.

O plano da diretoria é manter a base do elenco até o fim da temporada, mas não se descartam negociações pontuais. Até porque o Verdão investiu mais de R$ 400 milhões em reforços, também.

A tendência é de que mais uma vez as negociações de atletas sejam a maior fonte de receita do Palmeiras na temporada. Esta já era a previsão no orçamento confeccionado ano passado, com expectativa de R$ 1 bilhão em receitas e superávit de R$ 12,4 milhões.

Em 2024, da arrecadação recorde de R$ 1,2 bilhão, R$ 440,3 milhões vieram da rubrica de transações de jogadores. As maiores foram de Endrick, para o Real Madrid, da Espanha, e Luis Guilherme, para o West Ham, da Inglaterra.

*Com informações do ge