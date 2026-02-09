Briga generalizada por assento em ônibus coletivo termina com mulher agredida com pedaço de ferro e mordida 

Agressão ocorreu na última sexta-feira (6), na Rua Siqueira Campos, em São José do Rio Preto/SP. Suspeita foi localizada pela GCM.

Uma mulher de 42 anos ficou ferida ao ser agredida dentro de um ônibus do transporte coletivo após uma briga generalizada por causa de um assento na última sexta-feira (6.fev), na Rua Siqueira Campos, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou a vítima sentada na calçada, com ferimentos e sangrando. Ela disse que estava sentada no interior do ônibus quando a agressora iniciou uma discussão com uma outra mulher e um menino, afirmando possuir problemas de saúde e dizendo que não poderia ficar em pé.

Diante da recusa da mulher em retirar a criança do assento, duas outras passageiras que estavam na parte de trás do veículo se levantaram e cederam os lugares à suspeita. Apesar disso, ela passou a brigar com a mulher que lhe negou o assento.

Então, a vítima interveio na discussão. A agressora retirou um pedaço de ferro da bolsa e partiu em direção a ela. A vítima foi atingida na cabeça e ficou ferida.

O motorista estacionou e retirou os envolvidos do ônibus. Ainda de acordo com a vítima, mesmo já na calçada, a agressora a agrediu novamente, com uma mordida no dedo e ameaças de morte.

A passageira ferida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte para atendimento médico. O estado de saúde dela é desconhecido.

A agressora foi abordada pela GCM próximo ao Poupatempo e levada para a UPA Jaguaré para atendimento médico.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e ameaça. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1