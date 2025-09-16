Palmeiras deve ter elenco quase completo para encarar o River Plate na Argentina 

Verdão não tem suspensos ou novos problemas de lesão para o jogo de ida das quartas da Libertadores; única baixa continua sendo o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia.

O Palmeiras terá força quase máxima para enfrentar o River Plate, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Com exceção ao atacante Paulinho, que só deve voltar em 2026, o Verdão conseguiu recuperar todos os jogadores para este duelo. Mauricio e Raphael Veiga ficaram à disposição contra o Inter, no jogo do último sábado, e estão à disposição.

Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel, recém-contratados, já foram inscritos na competição e também ficam como opções para Abel Ferreira.

No treino desta tarde, na Academia de Futebol, o elenco realizou trabalhos técnico-táticos em campo reduzido e praticou bolas paradas.

Um provável Palmeiras para encarar o River tem: Weverton, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão fez o último treino na manhã desta terça-feira antes de viajar para Buenos Aires. A principal dúvida é em relação à escalação de Andreas Pereira.

Este será o terceiro mata-mata da história entre Palmeiras e River Plate, sendo dois em semifinal de Libertadores, com o Verdão levando a melhor em 1999 e 2020.

*Com informações do ge