Palmeiras altera programação de treino após queda de avião perto da Academia de Futebol 

Acidente ocorreu a cerca de 800m do centro de treinamentos alviverde e fez com que o trabalho, previsto para a parte da manhã, fosse transferido para a tarde.

O Palmeiras alterou sua programação por conta da queda de um avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, onde fica localizada a Academia de Futebol. O trabalho após o empate em 1 a 1 com o Corinthians foi transferido da parte da manhã para a tarde.

Por volta das 7h20 desta sexta-feira, a aeronave tentou fazer um pouso de emergência na altura do número 1874 da Marquês de São Vicente – a Academia de Futebol fica a 800 metros dali. Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do avião.

A polícia vai investigar as causas e eventuais responsabilidades pela queda da aeronave. A Aeronáutica também vai apurar as causas do acidente.

O Palmeiras voltou aos treinos nesta sexta de olho no encontro com o Água Santa, previsto para domingo, às 18h30. O adversário alviverde vendeu o mando do confronto, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, que ocorrerá em Brasília/DF.

*Com informações do ge