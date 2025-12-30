Copinha 2026 começa nesta sexta-feira; CAV estreia contra o Galvez-AC 

Votuporanga será uma das cidades-sede do maior torneio de base do futebol brasileiro; jogos serão realizados na Arena Plínio Marin.

Começa nesta sexta-feira (2.jan) a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a tradicional Copinha, e Votuporanga será uma das cidades-sede do maior e mais importante torneio de base do futebol brasileiro. Em sua 56ª edição, a competição é considerada a principal vitrine para a revelação de jovens talentos e promete movimentar o município ao longo do mês de janeiro.

A realização da Copa São Paulo 2026 em Votuporanga é fruto da parceria entre o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e a Prefeitura. O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, explicou que o município apoia o evento com toda a estrutura necessária, além de alimentação, hospedagem e transporte para as delegações.

“Para Votuporanga, é uma grande satisfação sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nosso objetivo é garantir que atletas, comissões técnicas e visitantes tenham uma experiência organizada, segura e acolhedora, fortalecendo o esporte e valorizando o nome da nossa cidade”, destacou Stringari.

Nos dias de jogo, a logística de campo, a segurança, com apoio da Polícia Militar, e o atendimento com ambulância ficam sob responsabilidade do CAV, garantindo a organização e a segurança do evento.

A edição 2026 da Copinha reúne 128 clubes, divididos em 32 grupos, distribuídos por 32 cidades do Estado de São Paulo. Grandes clubes do futebol nacional dividem espaço com equipes intermediárias e projetos de formação de diversas regiões do Brasil, fortalecendo o intercâmbio esportivo e o desenvolvimento de atletas.

Jogos

Votuporanga integra o Grupo 2 e sediará partidas envolvendo o Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Grêmio, Falcon-SE e Galvez-AC. Os jogos serão realizados na Arena Plínio Marin, localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, s/n, no bairro 1º Distrito Industrial.

Confira abaixo as partidas:

2 de janeiro

15h45: CAV x Galvez

18h: Grêmio x Falcon

5 de janeiro

16h: Galvez x Grêmio

18h15: CAV x Falcon

8 de janeiro

19h15: Falcon x Galvez

21h30: CAV x Grêmio

Ingressos

A entrada para assistir as partidas é gratuita. Os ingressos para os jogos precisam ser reservados previamente, através do site fpf.soudaliga.com.br. Todos os torcedores devem estar cadastrados.

Finalizando o cadastro, os jogos estarão disponíveis na tela inicial de acordo com seus respectivos grupos e sedes. Acessada a partida de interesse, o torcedor deverá escolher por ingressos no setor mandante ou visitante. Feita a reserva, ao acessar o seu ingresso, o torcedor terá todas as informações para acesso ao jogo escolhido.

No primeiro acesso, clique em “Cadastrar” no menu superior. Preenchidos os dados solicitados, é necessário fazer a coleta da imagem facial, cuja validação pode demorar alguns segundos.

É possível reservar ingressos para até 5 pessoas por cadastro, porém todas elas precisam estar cadastradas previamente no site e incluídas na sua lista de convidados. Para tanto, acesse a área “Convidados” na tela inicial e inclua o e-mail ou CPF do torcedor que receberá em seu perfil no site a notificação do convite que deverá ser aceito para obter o ingresso.

Competição terá duelos transmitidos

Todos os 255 jogos do principal torneio de base do futebol brasileiro serão transmitidos pela Record, Record News, Xsports e pelos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão.