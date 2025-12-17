Padrasto é preso suspeito de agredir criança de 2 anos ao se irritar com tosse em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de violência doméstica em uma casa no bairro Solo Sagrado. Questionado, o suspeito disse que bateu na criança pois ela tossia muito e, segundo ele, a tosse era proposital para irritá-lo.

Um homem foi preso nesta segunda-feira (15.dez), em São José do Rio Preto/SP, suspeito de agredir o filho da companheira dele, uma criança de dois anos, após se irritar com a tosse da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de violência doméstica em uma casa no bairro Solo Sagrado.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o padrasto agrediu o menor com diversas chineladas no braço direito, resultando em machucados na pele.

Após ser questionado, o suspeito disse que bateu na criança pois ela tossia muito e, segundo ele, a tosse era proposital para irritá-lo.

Os PMs fizeram contato com a mãe da vítima, que confirmou que as agressões aconteciam com frequência. Segundo a mulher, ela pediu ajuda dos familiares nesta segunda-feira para denunciar a violência.

A criança e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o padrasto foi preso em flagrante. A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como violência doméstica.