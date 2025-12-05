Pacaembu participa do Feirão Casa Paulista

Até o dia 07 de dezembro, ação do Governo do Estado de São Paulo busca ampliar o acesso à moradia e facilitar a compra da primeira casa; interessados devem procurar loja da construtora.

A população de Votuporanga contará, nos próximos dias, com mais uma oportunidade para realizar o sonho da casa própria. A Pacaembu Construtora, eleita pelo tradicional Ranking INTEC como a maior construtora de casas do Brasil no Programa Minha Casa, Minha Vida, participa do Feirão Casa Paulista, ação promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para ampliar o acesso à moradia e facilitar a compra da primeira casa.

Até o dia 07 de dezembro, a Pacaembu disponibilizará unidades do empreendimento Residencial Parque Flora, que se enquadra nas regras do programa e permite que os compradores utilizem todos os benefícios oferecidos. O subsídio estadual pode chegar a R$ 13 mil, valor que pode ser utilizado para facilitar o pagamento da entrada do imóvel. Além disso, os interessados também poderão utilizar os incentivos do Governo Federal, por meio do subsídio oferecido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades.

A soma dos benefícios, associada aos diferenciais já reconhecidos da Pacaembu Construtora, como documentação grátis e a possibilidade de parcelamento da entrada em até 60 meses, amplia significativamente as possibilidades de aquisição da casa própria. Já o financiamento do imóvel poderá ser feito em até 420 meses junto à Caixa Econômica Federal, com as taxas de juros mais acessíveis do mercado.

“A ação reforça o compromisso da Pacaembu em contribuir com o desenvolvimento das cidades em que atua, oferecendo empreendimentos planejados, com infraestrutura completa, qualidade construtiva e condições acessíveis para famílias que buscam sair do aluguel”, pontua Breno Vilela, Diretor Comercial da Pacaembu Construtora.

Para participar, os interessados devem ter renda familiar de até três salários mínimos, não possuir imóvel no próprio nome, não ter financiamento imobiliário ativo e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional. Para mais detalhes sobre o empreendimento e sobre as condições válidas durante o Feirão, basta procurar a Loja Pacaembu em Votuporanga, localizada na Rua Tocantins, 3338, Santa Eliza.