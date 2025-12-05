Atletismo: Osmani crava pódio na 4ª Corrida ASA 

O atleta votuporanguense disputou a prova de 5 km e ficou na 3ª posição da categoria 55/59 anos, em Santa Fé do Sul/SP.

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou na na 4ª Corrida ASA, em Santa Fé do Sul/SP, realizada na manhã do último domingo (30.nov), cravando a 3ª posição na categoria 55/59 anos, na prova de 5 km.

O evento que reuniu centenas de corredores de toda a região, também contou com uma caminhada de 2,5 km.

Ao Diário, Osmani contou que a prova foi um desafio: “Foi uma corrida intensa, muitas subidas e bons adversários na cola. O importante é se superar e lutar para chegar no pódio. E que venham as próximas”, ponderou.

Agora, o atleta votuporanguense se prepara para correr em casa, no domingo (14), na cidade das brisas suaves.