Câmara sedia 2º Encontro Regional de Lideranças Públicas em Votuporanga 

A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio da Escola do Legislativo “Dr. Roberto de Lima Campos”, sedia nesta sexta-feira (5.dez), o 2º Encontro Regional de Lideranças Públicas, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas de toda a região. No ano passado, o evento reuniu prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos de 58 municípios.

Com realização prevista das 7h30 às 12h, o encontro tem como foco principal a capacitação técnica, o aprimoramento da comunicação institucional e o fortalecimento da gestão pública, em um momento estratégico para os municípios diante dos novos desafios administrativos e políticos.

A programação inclui palestra do publicitário e especialista em marketing político Marcio Lemos, que irá abordar boas práticas de comunicação para agentes públicos, análise do comportamento do eleitor, engajamento estratégico nas redes sociais, além de orientações sobre o que é permitido e o que é vedado no período pré-eleitoral, com projeções para o cenário político rumo a 2026.

Outro destaque será a participação do professor e mestre em educação Edel Barboza, que apresentará reflexões sobre Comunicação Não Violenta, destacando a importância da escuta ativa, mediação construtiva de conflitos, linguagem respeitosa e fortalecimento de ambientes institucionais mais humanos e eficientes.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), ressaltou o papel do Legislativo na promoção de qualificação contínua: “A Escola do Legislativo cumpre uma função estratégica ao oferecer espaços de formação e debate para os gestores públicos. Este encontro fortalece a atuação institucional, melhora a comunicação com a sociedade e contribui diretamente para a construção de políticas públicas mais eficazes e transparentes.”

O 2º Encontro Regional de Lideranças Públicas consolida-se como espaço de integração, troca de experiências e construção de soluções práticas para os desafios contemporâneos da administração pública municipal, sendo um evento aberto à população e com participação totalmente gratuita, fortalecendo a transparência, o acesso à informação e o diálogo direto entre poder público e sociedade.