MEMORIAL DE VOTUPORANGA

HISTÓRICO –

Durante a solenidade, foi levantado o cruzeiro, marco simbólico

Inauguração da Radio Clube de Votuporanga em 1956

Antes de ser município, Votuporanga pertencia ao Distrito de Vila Monteiro, hoje Álvares Florence.

A ORIGEM

A história e a origem do município estão ligadas ao ciclo econômico do café. A cidade nasceu de um empreendimento da Theodor Wille & CIA LTDA, representada por Carlos Helving e Guilherme Von Trumbach. Nos anos de 1930, a empresa de origem alemã, com sede em Santos e proprietária de terras no chamado “Sertão de São José do Rio Preto” ou “Sertão Tanabiense”, colocou à venda 12 mil alqueires de uma gleba denominada Marinheiro de Cima.

FUNDAÇÃO DO POVOADO

A área do Marinheiro de Cima pertencia ao Senhor Francisco Shimidt, um grande fazendeiro, na época conhecido como “Rei do Café”. Em 1936 o café não atingiu o preço suficiente para que o senhor Schimidt quitasse um empréstimo feito para custear a lavoura e, por causa das dívidas, foi obrigado a entregar as terras à empresa Theodor Wille. O senhor Germano Robato, um dos primeiros compradores de lotes, solicitou a Sebastião Almeida Oliveira, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que fosse escolhido um nome para a cidade que estava por nascer. Sebastião sugeriu o nome “Votuporanga”, que na língua Tupi-Guarani significa “Bons Ventos”, “Bons Ares” ou “Brisas Suaves”. O nome proposto refletia a topografia do local e foi aceito sem ressalvas.

A INAUGURAÇÃO DO POVOADO

Votuporanga foi inaugurada no dia 8 de agosto de 1937. A grande festa contou com a presença de centenas de pessoas de todas as classes sociais vindas de localidades vizinhas. Durante a solenidade, foi levantado o cruzeiro, marco simbólico. Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, representante do bispado de São José do Rio Preto celebrou a missa campal num altar improvisado. A festa foi um grandioso churrasco popular, animada por renomados violeiros da região. Os primeiros moradores foram os senhores: Sebastião Braga, Antonio Marin, José Abdo, João Batista Budim, Germano Robach, Guinter Schamall, Brás Vita, Irmãos Marão, João Batista González, Manoel Ramalho Matta, Germano Pernica, Francisco de Souza, Wolfram Wehinger, Cristian Waidermann e muitos outros.

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O progresso de Votuporanga deve-se especialmente à agricultura. Desde que foi fundado, o município se tornou grande produtor de café, algodão, milho, feijão, arroz, banana, maçã e mandioca. Na pecuária destacou-se, principalmente, a criação de bovinos e suínos.

Em 1945, a cidade toma um novo impulso com a implantação da antiga Estrada de Ferro Araraquarense, que possibilitou o escoamento mais rápido da produção agrícola e promoveu o crescimento da cidade. A decadência da economia cafeeira e o aumento da urbanização estimularam o mercado de trabalho na indústria e na construção civil. Atualmente Votuporanga possui 81,3 mil habitantes e uma área de 432 Km². A economia baseia-se num grande e produtivo polo moveleiro, considerado um dos maiores do Brasil. O comércio e a agricultura também são destaques na região.

A CHEGADA DA FERROVIA

A Estrada de Ferro Araraquarense (E.F. A) – FEPASA – foi inaugurada em 05 de fevereiro de 1945, no governo de Getúlio Vargas. O governador do Estado era Sebastião Nogueira de Lima. A instalação dos trilhos ficou parada em Cosmorama por dois anos até chegar a Votuporanga. O primeiro chefe da Estação de Trem da cidade foi Narciso Martins. Somente quatro anos depois a estrada férrea chegou a Valentim Gentil. Em cinco de março de 1958 foi implantada a linha de “bitola larga”, tornando a viagem para São Paulo mais rápida. Em janeiro de 1997 a linha de passageiros foi desativada.

CRIAÇÃO DO DISTRITO

Em 24 de abril de 1940, através do Decreto Lei Estadual nº 11054, o povoado foi elevado à categoria de Distrito, no município de Monteiro. O Distrito de Paz de Monteiro (ex Vila Monteiro) foi dividido em duas zonas, sendo a 1ª zona denominada Monteiro e a 2ª zona Votuporanga.

CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Antes de ser município, Votuporanga pertencia ao Distrito de Vila Monteiro, hoje Álvares Florence. Nessa época a cidade era vinculada à Tanabi e pertencia à comarca de Monte Aprazível. Em 30 de novembro de 1944 a cidade tornou-se independente e sede de Comarca pelo Decreto-Lei Estadual nº 14.334. O Município foi criado em 1º de janeiro de 1945, e a Comarca em 13 de junho do mesmo ano, tendo como Distritos: Votuporanga, Igapira (antigo nome de Álvares Florence) e Cardoso. Os Distritos de Igapira e Cardoso emanciparam-se em 24 de dezembro de 1948. Nesta data foram criados também os Distritos de Simonsen e Parisi, este último emancipado em primeiro de janeiro de 1993, pela Lei Estadual nº 7.664 de 30 de janeiro de 1991. O Primeiro Juiz de Direito de Votuporanga, foi o Dr. Nelson Ferreira Leite, e o primeiro Promotor foi o Dr. Durval Cintra Carneiro.

UM LUGAR BOM DE VIVER!

Votuporanga, mais do que a Cidade das Brisas Suaves, é também a capital da educação, graças à moderna infraestrutura de seu setor educacional que contempla, além das escolas municipais e estaduais, de ensino infantil, fundamental e médio, das escolas técnicas e tecnológicas, um grande sistema de educação superior, com a UNIFEV, que abriga dois campi: a Cidade Universitária e o campus centro, com mais de sete mil alunos e 33 cursos de graduação nas áreas de Biológicas e Saúde, Exatas e Tecnológicas, Humanas e Sociais além da REGES, com cursos na área de Administração, e a FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências. Município de economia sólida e de extremo potencial econômico é um dos maiores polos moveleiros do país e ainda congrega as matrizes das grandes indústrias de implementos rodoviários, Facchini e Truck Galego. Na área de turismo de eventos, o carnaval tem destaque nacional, sendo considerado um dos melhores do país, graças ao BLOCO OBA, o VOTUFOLIA e a micareta CARNAVOTU, que trazem os grandes astros da música nacional para estes eventos.

ORIGEM DO NOME

NOME: VOTU = ar, brisa e PORANGA = belo, bom, bonito.

CURIOSIDADE: Você sabia que Votuporanga quer dizer, bons ares ou bons ventos em tupi-guarani? Portanto em castelhano, Votuporanga quer dizer “Buenos Ayres”.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Na divisão territorial para 1939/1943, entretanto, a zona de Votuporanga não figura. Pelo Decreto Lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, foram criados o Distrito, e o município de Votuporanga, este último com sede na Vila de Votuporanga. Foi criada à comarca de Votuporanga com sede na cidade do mesmo nome, ficando composta dos municípios: Votuporanga e Fernandópolis. Em 1945/1948, quadro fixado, pelo já citado Decreto Lei nº 14334, os municípios Votuporanga e Fernandópolis, desmembram-se do município de Tanabi. Aparece nos quadros territoriais fixados pelas Leis nº 233, de 24/12/1948 e 2456, de 30/12/1953 para vigorar, respectivamente, nos períodos 1949/9153 e 1954/1958, composto dos distritos: Votuporanga, Simonsen e Parisi. Em 1º de Janeiro de 1993, Parisi foi emancipado através da Lei Estadual nº 7664 de 30/01/1991, configurando assim um novo quadro territorial, com os distritos de Votuporanga e Simonsen.

Gentílico: Votuporanguense

Fonte: IBGE

Galeria de prefeitos

Francisco de Villar Horta (nomeado) 01/01/1945 à 17/08/1945

João Gonçalves Leite (nomeado) 18/08/1945 à 22/11/1945, 08/12/1945 à 07/01/1947, 01/02/1947 à 11/04/1947, 06/01/1948 à 01/01/1952 e 02/01/1956 à 01/01/1960.

Dr. Nelson Ferreira Leite (dec. federal) 23/11/1945 à 07/12/1945

Diaulas Rodrigues de Souza (interino) 08/01/1947 à 30/01/1947

Luiz Jacob (nomeado) 12/04/1947 à 05/01/1948

Luiz Saltini (interino) 06/08/1948 à 31/12/1948

Dr. Francisco de O. Guena 30/12/1951 à 01/01/1952

Leonidas Pereira de Almeida 02/01/1952 à 01/01/1956

Hernani de Mattos Nabuco 02/01/1960 à 31/12/1963 e 01/02/1969 à 30/01/1973

Dalvo Guedes 01/01/1964 à 31/01/1969

Luiz Garcia de Haro 31/01/1973 à 31/01/1977

João Antônio Nucci 01/01/1977 à 31/01/1983 e 01/01/1989 à 31/12/1992

Mário Pozzobon 01/02/1983 à 31/12/1988

Pedro Stefanelli Filho 01/01/1993 à 31/12/1996

Atílio Pozzobon Neto 01/01/1997 à 31/12/2000

Carlos Eduardo Pignatari 01/01/2001 à 31/12/2004 e 01/01/2005 à 31/12/2008

Nasser Marão Filho 01/01/2009 à 31/12/2012 e 01/01/2013 à 31/12/2016

João Eduardo Dado Leite de Carvalho 01/01/2017 à 31/12/2020