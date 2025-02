Os melhores filmes sobre cassinos

Cassinos e jogos de azar atraem anualmente dezenas de milhões de jogadores ao redor do mundo e, naturalmente, tornaram-se uma grande fonte de inspiração para outras indústrias, como a cinematográfica.

Hoje em dia, você pode jogar e se divertir em um casino online legal e confiável. No entanto, há 20 ou 25 anos, essa opção não existia. Os jogos de cassino ocorriam exclusivamente em estabelecimentos físicos, e o que acontecia nesses locais inspirou diversos diretores de cinema.

The Card Counter (2021)

Um dos títulos mais conhecidos e também o mais recente desta lista é The Card Counter, que, como o nome sugere, traz a história de um personagem que aprende a contar cartas. E por que isso é importante? Essa técnica é utilizada no Blackjack. Embora o “card counting” não seja uma prática ilegal, os cassinos a proíbem, já que concede aos jogadores uma vantagem adicional.

William Tell (interpretado por Oscar Isaac) é um ex-militar que passou os últimos 10 anos preso por abusos cometidos contra prisioneiros durante a Guerra do Iraque.

Enquanto cumpria sua sentença, ele aprendeu a contar cartas — afinal, o que mais poderia fazer com todo o tempo disponível?

Após sair da prisão, William começa a usar suas habilidades em cassinos, inicialmente ganhando pequenas quantias para não levantar suspeitas.

Ele reencontra Linda, uma amiga de infância que agora é gerente de jogadores em cassinos. Entre os dois surge uma atração, mas Linda desconfia que William esconde algo.

Dirigido por Paul Schrader, The Card Counter acompanha a trajetória de um homem com incríveis habilidades no Blackjack, mas com um passado sombrio e cheio de traumas.

No elenco, destacam-se nomes como Willem Dafoe, Alex Babara, Bryan Truong, Ekaterina Baker e Amia Edwards.

O filme ganhou o prêmio NBR Award em 2021, além de ser premiado como Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema de Valladolid e de conquistar o título de Melhor Ator Principal no IFJA no mesmo ano.

Molly’s Game (2017)

Molly’s Game é um dos filmes baseados em histórias reais sobre o mundo dos cassinos e promete te manter em suspense do início ao fim.

Molly Bloom (interpretada por Jessica Chastain) é uma esquiadora profissional que participou dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2002.

Infelizmente, ela sofre uma grave lesão durante uma prova, sendo forçada a abandonar não apenas a competição, mas também o esporte que a consagrou como atleta de alto rendimento.

Depois disso, Molly se muda para Los Angeles, onde começa a organizar eventos de poker para pessoas ricas, high rollers, atores, celebridades e esportistas famosos.

O filme apresenta dois enredos paralelos. No primeiro, vemos a ascensão de Molly como organizadora de jogos de poker, lucrando consideravelmente com as taxas de participação em eventos que duraram cerca de 10 anos.

No segundo, acompanhamos a sua queda, quando passa a enfrentar uma série de acusações legais relacionadas a fraudes nos jogos organizados por ela.

A história revela detalhes intrigantes sobre o submundo dos jogos de poker, mostrando como uma mulher ambiciosa conseguiu acumular uma fortuna organizando torneios sem licença.

O elenco conta com grandes nomes, incluindo Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Graham Greene e Justin Kirk.

A produção foi indicada ao Oscar, e Jessica Chastain recebeu diversos prêmios por sua atuação, incluindo o de Melhor Atriz Principal no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs.

The House (2017)

O primeiro filme desta lista que não tem uma abordagem dramática e que pode ser assistido com a família em uma noite de fim de semana é The House (2017), uma comédia divertida.

Os protagonistas são Scott e Kate Johanses, interpretados brilhantemente por Will Ferrell e Amy Poehler.

A família Johanses parece uma típica família da cidade de Fox Meadow, mas a filha deles, Alex (Ryan Simpkins), recebe uma grande notícia: ela foi aceita na Universidade de Bucknell.

O problema surge quando Scott precisa encontrar uma maneira de pagar os estudos da filha.

Com a ajuda de um amigo próximo, Frank (Jason Mantzoukas), os pais de Alex bolam um plano bastante questionável – abrir um cassino ilegal na casa de Frank para arrecadar o dinheiro necessário.

A situação toma rumos inesperados e hilários, com o local abrigando não apenas o cassino, mas também um salão de massagens e manicure.

The House recebeu uma única indicação e venceu o prêmio de Melhor Comédia no Golden Trailer Awards em 2017.

Mississippi Grind (2015)

Mississippi Grind é um filme de ação que gira em torno de dois personagens apaixonados por jogos de azar, em especial poker.

Gerry (Ben Mendelsohn) e Curtis (Ryan Reynolds) estão em busca de um grande prêmio em um dos cassinos ao longo do rio Mississippi, origem do nome do filme.

Os protagonistas têm estilos bem diferentes no jogo. Gerry é o típico jogador endividado, irresponsável, sempre tentando ganhar o suficiente para sair das dívidas. Já Curtis tem um perfil mais analítico, conseguindo controlar sua compulsão por apostas.

O enredo explora o relacionamento entre esses dois personagens, as conexões que surgem e como eles evoluem diante de momentos de grande tensão.

Mississippi Grind não é apenas sobre poker, mas sobre a cultura dos cassinos como um todo, sendo muito elogiado pela crítica internacional. A atuação de Ryan Reynolds foi particularmente destacada.

O filme recebeu o prêmio de Top Ten Independent Films no NBR Awards de 2015, enquanto Sienna Miller ganhou o prêmio de Melhor Atriz no HBA 2015. Ben Mendelsohn também foi indicado a Melhor Ator por seu papel no filme.

Casino (1995)

Finalizando nossa lista, temos o clássico Casino, uma obra-prima dirigida por Martin Scorsese.

Quando o filme estreou, muitos disseram que Las Vegas jamais seria vista da mesma forma.

A história se passa no lendário cenário dos cassinos de Vegas, sendo narrada por duas lendas de Hollywood, Joe Pesci e Robert De Niro.

O filme revela segredos dos bastidores dos cassinos, proporcionando uma visão única sobre o funcionamento desse tipo de negócio – ou pelo menos como era nos anos 90.

Sharon Stone ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1996 por sua atuação no filme, que também foi premiado por Melhor Design de Produção. Martin Scorsese foi indicado ao prêmio de Melhor Diretor.

Se você quer assistir a um filme excepcional, que mostra a perspectiva dos organizadores de jogos de azar, este é o filme ideal.

Além de De Niro e Pesci, o elenco conta com grandes nomes como James Woods, Don Rickles, Alan King, Kevin Pollak, Frank Vincent e John Bloom.