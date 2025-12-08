Operação Direção Segura prende motorista armado em Votuporanga 

Indivíduo que conduzia um VW/Santana foi flagrado com um revólver municiado durante abordagem para fiscalização de alcoolemia pela Avenida José Marão Filho.

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (5.dez), na Avenida José Marão Filho, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 22h, em decorrência da “Operação Direção Segura”, policiais militares abordaram um veículo VW/Santana para fiscalização de rotina de alcoolemia em seu condutor.

No entanto, durante os procedimentos, os PMs notaram que o motorista demorou a abaixar os vidros, que possuíam película insulfilm, e observaram que os ocupantes demonstravam inquietação no interior do automóvel.

Contudo, ao terem os vidros abaixados, foi verificado que havia dois indivíduos no veículo. O condutor era conhecido da equipe policial, o que aumentou a suspeita de que pudessem estar em posse de materiais ilícitos.

Diante da suspeita, os PMs solicitaram que o veículo fosse estacionado para que fosse realizada uma abordagem policial completa, incluindo busca pessoal e veicular. A busca pessoal no condutor resultou na localização de uma arma de fogo municiada com 8 cartuchos intactos que estava em sua cintura.

Já com o passageiro não foi encontrado nenhum ilícito, sendo liberado no local após os procedimentos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi autuado, ouvido e colocado à disposição da Justiça.