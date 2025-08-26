Câmara realiza Audiência Pública para discutir PPA e LDO 

A audiência pública ocorre nesta terça-feira (26), no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, às 18h15, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Prefeitura.

A Prefeitura de Votuporanga realiza audiência pública nesta terça-feira (26.ago), às 18h15, para elaboração do novo Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e apresentar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. A audiência pública será na Câmara Municipal no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, localizada na Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América. O ato também será transmitido pelo canal da Prefeitura no Youtube www.youtube.com/prefvotuporanga.

Para a elaboração do novo PPA e da LDO, a Prefeitura recebeu sugestões dos cidadãos através do site e do aplicativo Conecta Votuporanga.

PPA 2026-2029

O PPA é elaborado sempre no primeiro ano de mandato da gestão municipal com vigência para os próximos quatro anos e revisado, monitorado e aperfeiçoado anualmente durante esse período. Ele tem como princípio, definir as prioridades do governo e o planejamento de como as ações serão executadas para o bem-estar da população. O Plano Plurianual estabelece qualitativamente e quantitativamente quais serão os investimentos da administração pública em cada área em que atua (Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras).

LDO 2026

Essa lei anual define as metas e prioridades do governo, ou seja, as obras e os serviços mais importantes a serem realizados no ano seguinte. A LDO estabelece as regras que deverão ser observadas na formulação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para atingir as metas previstas no PPA na execução das ações. É elaborada pelo Poder Executivo e discutida, votada e aprovada pelo Legislativo.