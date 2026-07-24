Operação contra comércio ilegal de armas apreende fuzis, granada e símbolos nazistas em São José do Rio Preto e Bady Bassitt 

Ação simultânea da Deic e do GOE apreendeu 14 armas de fogo, granada e mais de 800 munições nesta quinta-feira (23). Homem foi preso por posse de armamento restrito e caso segue em investigação.

Uma operação da Polícia Civil contra o comércio ilegal de armas apreendeu fuzis, uma granada e insígnias nazistas em um arsenal clandestino nesta quinta-feira (23.jul), em São José do Rio Preto/SP e Bady Bassitt/SP. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de armamento de uso restrito.

As buscas foram realizadas de forma simultânea por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), da 3ª Delegacia de Homicídios e do Grupo de Operações Especiais (GOE). O suspeito permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.

Durante as buscas nos endereços investigados, os policiais civis encontraram um arsenal de alto poder de destruição e itens de apologia ao nazismo:

14 armas de fogo, incluindo fuzis de assalto, armas de caça, pistolas nacionais e importadas, além de um rifle militar histórico;

uma granada e mais de 800 munições de diversos calibres;

símbolos e insígnias militares nazistas.

Todo o material recolhido passou por perícia técnica no Instituto de Criminalística.

A Polícia Civil abriu um inquérito complementar para rastrear a origem das armas, identificar fornecedores e apurar se o suspeito integrava uma rede maior de comercialização ilegal de armamentos e munições no interior paulista.

*Com informações do g1