Gado elite de Henrique e Juliano chega à 63ª EXPO Rio Preto para disputar o Ranking Nelore Ouro

Plantel da dupla sertaneja participa da 63ª EXPO Rio Preto com cerca de 20 animais e estreia em pista uma fêmea avaliada em R$ 1,5 milhão.

A 63ª EXPO Rio Preto recebe um dos plantéis mais aguardados da raça Nelore. Cerca de 20 animais da Fazenda Terra Prometida, dos sertanejos Henrique e Juliano, localizada no Estado de Tocantins, desembarcam no recinto no dia 31 de julho para participar do Ranking Nelore Ouro, um dos principais circuitos nacionais da raça, que acontece durante a exposição de Rio Preto.

A 63ª EXPO Rio Preto será realizada de 1 a 16 de agosto no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. A EXPO Rio Preto é a maior feira de agronegócio do Noroeste Paulista e a segunda maior do estado de São Paulo em número de animais.

O grande destaque da feira em Rio Preto será a estreia da vaca Beatrice FIV do HEJ, na pista de julgamentos. A fêmea ganhou projeção nacional após ter 50% de sua participação comercializada por R$ 1,5 milhão no Leilão Terra Prometida deste ano, quando tinha apenas cinco meses de idade, tornando-se um dos animais mais valorizados da genética Nelore.

Representando oficialmente a dupla nos eventos agropecuários, o diretor da Fazenda Terra Prometida, Luan Paulo Padun da Silva, destaca a relevância de participar da EXPO Rio Preto. “Estamos na disputa pelo título de Melhor Criador e Expositor do Brasil, competindo no Ranking Nelore Ouro, o principal ranking nacional da raça. Cada resultado é fruto de muito trabalho, seleção genética e investimento contínuo para alcançar alta performance e consolidar nossa marca como referência na pecuária brasileira”, afirmou.

A 63ª EXPO Rio Preto é realizada pela prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com apresentação da Faesp/Senar e correalização da Gaetan Shows e Eventos.

Reconhecida como uma das principais vitrines do agronegócio paulista, a exposição reunirá grandes criadores de todo o país e apresentará ao público animais de alto valor genético, fortalecendo a importância da raça Nelore e da pecuária nacional.