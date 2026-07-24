Saúde que dá Prémios: Santa Casa de Votuporanga premia doadores fiéis de mais de duas décadas

A rodada deste mês contemplou três moradores do Parque Oito de Agosto, todos da Rua Minas Gerais.

A Santa Casa de Votuporanga realizou a entrega dos prêmios de mais uma edição da campanha “Saúde que dá Prêmios”, celebrando a generosidade de doadores que há mais de duas décadas ajudam a Instituição com contribuições mensais. A rodada deste mês contemplou três moradores do Parque Oito de Agosto, todos da Rua Minas Gerais.

A grande ganhadora da televisão foi Maria de Lourdes Minhoto Salvanha, a Lurdinha, que doa desde o primeiro mês da parceria com a SAEV, há mais de 20 anos. Para ela, apoiar o Hospital é uma questão de reconhecimento: “A Santa Casa é uma referência na saúde para Votuporanga e para toda a região. Nós vemos aqui o empenho, sempre que eu precisei, fomos muitíssimos bem atendidos. São profissionais dedicados, realmente, à causa da saúde. Então, para mim, a Santa Casa é um orgulho na cidade.”

Quem levou um smartphone para casa foi Cleuza Gonçalves, também da Rua Minas Gerais. A neta, que acompanhou a avó na entrega, contou que Cleuza é doadora há aproximadamente 20 anos. “Ela gosta muito de lá por conta do atendimento, então ela adora lá”, resumiu a jovem, traduzindo em poucas palavras o carinho que atravessa gerações.

O terceiro premiado da rodada foi Antônio Roncolato, que, ao lado da esposa Márcia Barreto Roncolato, também integra a campanha desde o início. Mas a generosidade do casal vai além. Antônio é presença confirmada nos leilões beneficentes da Santa Casa. “Eu acho que a gente tem que ajudar, fazer o bem e não olhar a quem. E a Santa Casa é uma referência”, disse. Com um sorriso no rosto, ele ainda compartilhou uma historinha que carrega consigo: “O Zé queria ganhar na loteria. Ia todo dia rezar. Um dia, Deus olhou para ele e falou: ‘Zé, joga’. Ele não jogava, não ganhava. Então, só ganha quem acredita.”

Para o setor de Captação de Recursos da Santa Casa, histórias como as de Lurdinha, Cleuza e do casal Roncolato são a prova viva de que a confiança construída ao longo de décadas é o verdadeiro motor da Instituição. Cada doação mensal se transforma em insumos, medicamentos e atendimento de qualidade para os pacientes do SUS e de toda a região.

A campanha “Saúde que dá Prêmios” segue com novas rodadas todos os meses. A contribuição mensal, que pode ser incluída diretamente na conta de água, mantém a Santa Casa funcionando com excelência. Quer ser o próximo a transformar vidas e ainda concorrer a prêmios? Entre em contato com a equipe de Captação de Recursos pelo número (17) 3405-9133 e peça para falar com o setor. Afinal, como diz o seu Antônio: só ganha quem acredita.