ÁLVARES FLORENCE – Criança é picada por escorpião dentro de escola

O menino de 10 anos foi levado para o Centro de Saúde, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

Um menino de 10 anos foi picado por um escorpião dentro da Escola Municipal Flávio Olívio Camargo, no distrito Boa Vista dos Andradas, em Álvares Florence (SP), na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com informações do Centro de Saúde, a vítima foi socorrida por uma ambulância e levada para o local após ser picada em um dos pés enquanto estava no pátio da unidade de ensino.

O menino recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. O estado de saúde dele é estável.