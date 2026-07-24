Com Neymar titular, Cuca deve ter força máxima contra a Chapecoense 

Craque voltará a atuar pelo Santos depois de mais de dois meses; time terá outros retornos.
O meia-atacante Neymar deve ser titular pelo Santos no jogo contra a Chapecoense, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro.
O craque treinou normalmente na manhã desta sexta-feira, quando Cuca comandou um treino tático e uma atividade em lances de bola parada.
Além de Neymar, outros jogadores que foram poupados por Cuca no duelo contra a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana, retornam ao time titular, casos do lateral-direito Igor Vinícius, do volante Willian Arão e do atacante Gabigol, artilheiro do time na temporada.
Um provável Santos para enfrentar a Chapecoense é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal, Neymar e Gabigol.
Neymar voltará a atuar pelo Santos depois mais de dois meses ausente. A última partida foi a derrota para o Coritiba, pela 16ª rodada do Brasileirão.
O jogo ficou marcado pela confusão envolvendo a substituição de Neymar, durante o segundo tempo, pelo atacante Robinho Jr. A situação revoltou o craque, que acabou recebendo um cartão amarelo por entrar no campo após a substituição ser realizada.
Depois da partida, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil na Copa do Mundo. No Mundial, o meia-atacante disputou dois jogos e marcou um gol, o da derrota para a Noruega, que eliminou a seleção brasileira, nas oitavas de final.
Na sequência, o craque recebeu dias de férias e permaneceu com a família nos Estados Unidos. Ele retornou aos treinos no Santos na sexta-feira passada.
*Com informações do ge