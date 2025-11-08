CDHU Móvel encerra atendimento neste sábado em Votuporanga  

Ação oferece serviços habitacionais e atendimentos gratuitos em parceria com a Prefeitura até às 15h, na Concha Acústica.

O CDHU Móvel continua com os atendimentos em Votuporanga até às 15h deste sábado (8.nov), na Concha Acústica, localizada na Rua Alagoas, esquina com a Rua Amazonas. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços habitacionais e públicos, oferecendo orientações, atendimentos e atividades gratuitas.

No local, é possível solicitar serviços como emissão de boletos, acordos de dívida, quitação com FGTS, revisão de prestações, transferência de titularidade e regularização de contratos. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais e o número do contrato do imóvel.

Durante o período de funcionamento, a população também conta com diversos serviços oferecidos pela Prefeitura, nas áreas de saúde, assistência social e bem-estar animal.

A Secretaria de Bem-Estar Animal realiza, neste sábado, mais uma edição da Feira de Adoção, com cães e gatos prontos para encontrar um novo lar. Os animais passam por avaliação e preparação para adoção responsável.

O Consultório na Rua também participa das atividades, oferecendo atendimentos à população e mantendo um ponto de vacinação no local, onde os moradores podem atualizar a carteira de vacinas.

A Prefeitura reforça que o CDHU Móvel é uma importante parceria com o Governo do Estado, que aproxima os serviços da população e garante mais praticidade e cidadania aos votuporanguenses.