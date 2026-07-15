Ônibus SP Por Todas segue com atendimentos em Votuporanga 

Primeiro dia contou com palestra, orientações e serviços gratuitos; população ainda pode participar das atividades na Praça São Bento.

O Ônibus SP Por Todas iniciou, nesta quarta-feira (15.jul), os atendimentos em Votuporanga com uma série de atividades voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A unidade itinerante do Governo do Estado de São Paulo integra o Circuito Sertanejo – Sem Violência e permanece no município até esta quinta-feira (16), oferecendo gratuitamente serviços de saúde, acolhimento, orientações e ações de cidadania.

Durante o primeiro dia, realizado na Concha Acústica, a população teve acesso à vacinação contra a gripe, testes rápidos para HIV, orientações do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), distribuição de preservativos, informações sobre saúde bucal e lesões de boca, além de acolhimento e orientações do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferece atendimento especializado a mulheres em situação de violência, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), do Instituto Mix e do Senac.

A programação também contou com a palestra “Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, ministrada por Ana Flávia Govea, psicóloga clínica e social especialista em Direitos Humanos na Educação no Contexto da Diversidade Cultural, com participação de Kelli Regina Kamikawachi, assistente social e coordenadora do CRAM, e da delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga, Edna Rita de Freitas. O encontro abordou temas como prevenção da violência, acolhimento às vítimas, políticas públicas de proteção e fortalecimento da rede de atendimento.

As atividades continuam nesta quinta-feira (16), das 15h às 21h, na Praça São Bento, durante a Feira Livre. A programação é aberta à população e contará com testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, entrega de autotestes de HIV, distribuição de preservativos, orientações do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), acolhimento do CRAM e da DDM, atividades de bem-estar e vacinação contra a gripe.