Onda de calor: Votuporanga deve registrar 40°C nesta semana  

As altas temperaturas devem permanecer até o dia 20 de setembro.

Após um final de semana marcado por altas temperaturas, diversas cidades do Brasil devem registrar mais de 40°C durante esta semana. A onda de calor deve persistir até o dia 20 deste mês.

De acordo a agência de meteorologia Climatempo, municípios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem registrar temperaturas de até 44°C. Além da região Centro-Oeste do país, o calor em torno dos 40°C deve ser observado no interior do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia, e em estados como Tocantins, Pará, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Veja a previsão para esta semana:

Região Sudeste

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após registrar a segunda tarde mais quente de 2024, com 34,5°C, no último domingo (8), a cidade de São Paulo deve atingir a máxima de 36°C até o final desta semana e um novo recorde de calor pode ser observado.

No Rio de Janeiro, as temperaturas devem chegar aos 38°C até o final desta semana. As capitais Belo Horizonte/MG e Vitória/ES também registram nesta semana temperaturas entre 28°C e 31°C.

Em Votuporanga, o pico de calor será no próximo sábado (14), quando o município deve registrar 40°C.

Região Sul

Após registrar a terceira tarde mais quente do ano no último domingo (8), a capital Curitiba/PR deve registrar máxima de 34°C até o final desta semana. Já em Florianópolis/SC, temperaturas até os 30°C podem ser observadas até esta quinta-feira (12), quando o calor tende a diminuir, e as possibilidades de chuva crescem no estado. Em Porto Alegre/RS, a previsão também é de elevadas temperaturas. Durante a próxima quarta-feira (11), a capital deve alcançar cerca de 37°C.

Região Norte

Em Manaus/AM, a temperatura deve variar entre 36°C e 42°C até esta sexta-feira (13). No último domingo (8), a capital registrou recorde de calor em comparação ao restante de 2024. Ainda nesta semana, as demais capitais da região, devem atingir elevadas temperaturas que podem variar entre 36°C e 41°C.

Região Centro-Oeste

De acordo com a Climatempo, a capital Campo Grande/MS, deve atingir a marca dos 40°C nos próximos dias. No último domingo (8), a cidade registrou a tarde mais quente do ano, com máxima de 38°C. Em Cuiabá/MT, que também registrou a tarde mais quente do ano neste domingo (8), com máxima de 42,8°C, a semana deve ser marcada por temperaturas de até 42°C.

Região Nordeste

Altas temperaturas também devem ser observadas nas capitais da região. Em Salvador/BA, a temperatura deve permanecer entre 29°C e 30°C. Já no Maranhão, a máxima pode chegar aos 35°C, nesta quinta-feira (12).

