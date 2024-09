LIDE Noroeste Paulista promove debates entre políticos em parceria com o CIESP 

Candidatos responderão a perguntas elaboradas pelos filiados do grupo nos dias 12 e 13 de setembro.

Sempre com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento da região e unir esforços entre o poder público e o privado, o LIDE promove este mês, em parceria com o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, uma rodada de debates com candidatos às prefeituras do Noroeste Paulista. Divididos em quatro períodos, eles serão realizados da seguinte forma:

Catanduva – quinta, 12/09, das 10h às 12h30;

Rio Preto – quinta, 12/09, das 14h30 às 17h;

Araçatuba – sexta, 13/09, das 10h às 12h30;

Votuporanga – sexta, 13/09, das 15h às 17h30.

Os debates vão acontecer no auditório do CIESP Noroeste Paulista, com transmissão ao vivo pelo canal do LIDE no YouTube. Cada candidato poderá levar dois acompanhantes, de acordo com as regras estabelecidas pela NKN Advogados Associados especialmente para a ocasião.

“É uma grande oportunidade tanto para os integrantes do LIDE e do CIESP quanto para os futuros prefeitos, já que será possível alinhar as expectativas dos empresários em relação ao desenvolvimento das cidades nos próximos quatro anos e os impactos que esse crescimento pode gerar em seus respectivos negócios”, comenta o presidente do grupo, Marcos Scaldelai.

Dos 20 políticos que disputam as urnas nas eleições de outubro, 14 confirmaram presença:

Catanduva – Beth Sahão (PT), Nilton Cândido (SOLIDARIEDADE) e Ricardo Rebelato (PSD);

Rio Preto – Bruno Menendez (PCO), Coronel Fábio Cândido (PL), Itamar Borges (MDB), Marcelo Zola (DC) e Valdomiro Lopes (PSB);

Araçatuba – Bruno Pandini (NOVO), Cido Sério (PV) e Deocleciano Borella (PSD);

Votuporanga – Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD) e Hery Kattwinkel (AVANTE).

Luciano Bugatti (UNIÃO/Catanduva), Padre Osvaldo (PL/Catanduva) Marco Rillo (PT/Rio Preto), Filipe Fornari (PP/Araçatuba) e Lucas Zanatta (PL/Araçatuba) não poderão participar por incompatibilidade de agenda. Somente o candidato Jorge Seba (PSD/Votuporanga) não deu retorno.

“Lamento muito quem não conseguiu ajustar a agenda para comparecer. Eu mesmo acionei cada um pessoalmente para reconsiderarem, pois enviamos o convite com um mês de antecedência. O LIDE e o CIESP têm uma importância muito grande na união do público e privado. No último debate, de 2020, tivemos mais de 15 mil visualizações em nosso canal”, finaliza Marcos.

Filiados do LIDE, integrantes do CIESP e representantes da imprensa que tenham interesse, podem acompanhar os eventos diretamente do auditório, mediante prévio credenciamento.

Prêmio LIDE

Setembro também dá início ao processo de seleção do Prêmio LIDE 2024. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 13/09, a indicação é feita livremente por integrantes do grupo, representantes de associações comerciais e Secretarias de Desenvolvimento da região. Os nomes que receberem mais citações, vão para votação popular.

Em breve serão divulgadas mais informações sobre essa que é a maior consagração de empresas e empresários do Noroeste Paulista.

Debate com candidatos LIDE e CIESP

Data: 12 e 13 de setembro

Local: Auditório CIESP – Av. Clóvis Oger, 706 – São José do Rio Preto

Transmissão pelo YouTube: www.youtube.com/@LideNoroestePaulista

