Carnaval movimenta Votuporanga com festas gratuitas e grandes atrações nacionais 

Matinês populares e shows de alcance nacional compõem a programação que marca a chegada da folia no município.

A menos de dez dias do início oficial do Carnaval, Votuporanga entra no clima da festa com uma programação que combina tradição, acesso gratuito e grandes eventos privados.

O calendário inclui o Carnaval VotuShow 2026, voltado ao público familiar, e o OBA Festival, que reúne atrações nacionais e ações solidárias, consolidando o município como um dos polos regionais da folia.

As atividades gratuitas fazem parte do Carnaval popular e serão realizadas no Parque da Cultura. As matinês do VotuShow acontecem nos dias 15 e 17 de fevereiro, das 17h às 21h, com estrutura voltada para todas as idades e foco na valorização das tradições carnavalescas.

Tradição, música e programação familiar

Durante as matinês, o público poderá aproveitar praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, concurso de fantasias e apresentações musicais.

A Banda Genius sobe ao palco com repertório de axé e ritmos populares, enquanto a Banda Zequinha de Abreu resgata as tradicionais marchinhas com seus metais e instrumentos característicos. O Coral Canto Livre completa a programação com clássicos carnavalescos.

Paralelamente, o município recebe o OBA Festival, marcado para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro. O evento reúne artistas de destaque nacional, como Dennis DJ, Wesley Safadão, Léo Santana, Claudia Leitte, Lauana Prado, Turma do Pagode, Banda Eva, MC Hariel, Veigh e Monobloco, entre outros nomes que se apresentam ao longo dos três dias de festival.

Além dos shows, o OBA Festival mantém ações sociais em parceria com o município, como a Pista Solidária, que garante acesso gratuito mediante doação voluntária de alimentos não perecíveis. A arrecadação do estacionamento também será destinada ao Fundo Social de Solidariedade.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a programação foi pensada para contemplar diferentes perfis de público e preservar a memória cultural da cidade: “As matinês carnavalescas, a Corte Real com Rei Momo, Rainha e Princesa, concurso de fantasia infantil, marcaram gerações e, junto com os grandes eventos, mantêm viva a nossa cultura, promovendo um Carnaval popular democrático e acessível, que fortalece a identidade cultural da cidade e movimenta a economia local, além de fortalecer o desenvolvimento cultural e turístico,” destaca.