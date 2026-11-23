Por Professor Alberto Martins Cesário, professor e escritor

O menino estava sentado no chão, perto da parede do pátio, com sua maçã sobre os joelhos e uma expressão de quem havia acabado de perder uma guerra. Do outro lado, dois colegas discutiam porque um deles não queria dividir a bola. Uma menina tentava organizar uma brincadeira, enquanto outros três disputavam o direito de escolher as regras do ping-pong. A inspetora observava tudo com aquela serenidade de quem já viu mais conflitos internacionais do que muitos diplomatas.

O sinal para retornar para sala ainda não havia tocado, mas a escola já estava dando aula.

Fiquei olhando aquela cena por alguns instantes. Pensei no planejamento que havia preparado na noite anterior, nas habilidades previstas, nos objetivos de aprendizagem e na sequência didática cuidadosamente pensada para aquele dia. Tudo muito bonito, registrado em documentos que provavelmente sobreviveriam até a próxima reunião pedagógica, mas, naquele momento, a aprendizagem acontecia no pátio, sem quadro, sem projetor, sem apostila e, principalmente, sem alguém perguntando se a atividade estava contemplada no cronograma.

O recreio, esse intervalo oficialmente destinado ao descanso, costuma ser uma das experiências pedagógicas mais intensas da escola. Ali, longe da vigilância dos conteúdos organizados, a vida aparece sem pedir licença.

É no recreio que se aprende a esperar a vez, negociar regras, lidar com frustrações, reconhecer limites, dividir espaços e descobrir que nem sempre o mundo concorda com as nossas vontades. Aprende-se também que perder faz parte do jogo, que pedir desculpas não diminui ninguém e que amizade, às vezes, exige mais habilidade do que resolver uma situação – problema de matemática.

Curiosamente, essas aprendizagens nem sempre aparecem nos registros oficiais, pois, nos documentos descrevemos competências, habilidades, objetos de conhecimento e estratégias metodológicas. Tudo organizado em tabelas que parecem acreditar que a realidade escolar possui o compromisso de respeitar as margens do papel.

Mas a escola não cabe numa planilha.

Quem trabalha nela sabe que existe uma distância considerável entre a aula planejada e aquela que efetivamente acontece. Na teoria, o professor inicia a atividade, apresenta o conteúdo, desenvolve as etapas e conclui a proposta. Na prática, antes mesmo de escrever a primeira palavra no quadro, já precisou resolver uma discussão, procurar um lápis desaparecido, ouvir uma criança que chegou chorando, atender alguém que esqueceu o material e descobrir por que o ventilador resolveu anunciar sua aposentadoria justamente naquela manhã.

A imprevisibilidade é praticamente um componente curricular da escola pública.

Há dias em que o planejamento parece uma obra de engenharia, mas a realidade chega com uma chave de fenda e desmonta tudo antes da primeira explicação e não adianta reclamar muito. A escola tem dessas coisas mesmo, quando o professor finalmente consegue organizar a turma, alguém bate à porta para entregar um comunicado, quando todos parecem concentrados, surge uma necessidade urgente, quando a aula começa a fluir, o sinal toca…

É quase uma parceria entre o relógio e o imprevisto.

Na sala dos professores, durante o café, essas histórias ganham versões ainda mais interessantes, uma colega conta que passou metade da aula tentando explicar uma atividade enquanto dois alunos discutiam sobre quem havia começado a provocação, mal ela acaba de falar, outro relata que preparou uma sequência inteira sobre determinado conteúdo, mas terminou a manhã conversando sobre respeito porque uma brincadeira aparentemente inocente deixou um estudante profundamente magoado.

Alguém comenta sobre os relatórios, as cobranças, os registros, as avaliações e os prazos, afinal, a coordenação precisa acompanhar os resultados, a direção precisa responder às demandas administrativas e o professor precisa fazer tudo isso acontecer sem deixar de ensinar. Cada um carrega sua própria pilha de responsabilidades, e, entre um gole de café e outro, todos tentam encontrar algum espaço para respirar.

O café esfria e as conversas continuam.

Há uma ironia silenciosa nessa rotina, exigimos que o professor seja planejador, mediador, pesquisador, avaliador, gestor de conflitos e especialista em aprendizagem, mas frequentemente esquecemos que ele também é uma pessoa. Tem preocupações, compromissos, dificuldades e dias em que a energia termina antes mesmo da última aula.

Ainda assim, no dia seguinte, ele retorna, eu acredito que seja porque tenha aprendido que a escola não é uma fábrica de conteúdos, embora às vezes seja administrada como se fosse. É um organismo vivo, formado por pessoas que chegam com histórias diferentes, necessidades que nem sempre sabem expressar e sentimentos que não respeitam horários de aula.

Outro mito bastante difundido é o de que uma boa aula é aquela em que tudo acontece conforme o planejado, como se o professor competente fosse aquele que consegue controlar cada movimento, cada pergunta e cada reação dos estudantes.

Não é bem assim.

Uma aula pode seguir rigorosamente o roteiro e deixar pouca coisa na memória, outra pode começar com uma atividade de matemática e terminar numa conversa sobre solidariedade, porque um aluno percebeu que o colega estava sendo excluído de uma brincadeira.

E talvez essa segunda aula tenha ensinado muito mais do que o professor imaginava.

Não estou defendendo a ausência de planejamento, pelo contrário. Planejar é indispensável, sempre deixo claro isso. O problema começa quando o planejamento deixa de ser instrumento e passa a ser tratado como finalidade. Quando preencher campos, cumprir cronogramas e comprovar atividades parece mais importante do que perceber se alguém realmente aprendeu alguma coisa.

O papel registra o que pretendemos fazer enquanto a realidade revela o que precisamos fazer.

Há momentos em que a maior competência pedagógica consiste em abandonar a atividade preparada sem abandonar a intenção de ensinar. É preciso ter sensibilidade para perceber quando a turma necessita de uma explicação diferente, quando uma conversa vale mais do que uma página preenchida e quando o silêncio de um estudante merece mais atenção do que qualquer resposta correta.

O professor experiente aprende a reconhecer esses sinais. Não porque tenha encontrado uma fórmula mágica, mas porque já errou, recomeçou, improvisou e descobriu que nenhuma formação acadêmica consegue antecipar todas as situações que cabem dentro de uma escola.

Os alunos também ensinam, embora nem sempre percebam. Ensinam quando fazem uma pergunta inesperada, quando encontram uma solução que não estava no material didático, quando demonstram uma generosidade espontânea ou quando obrigam o adulto a rever uma certeza.

Às vezes, ensinam até quando desafiam nossa paciência. Especialmente nesses momentos, embora seja prudente não registrar essa observação na ata da reunião.

E o recreio continua sendo esse pequeno laboratório da existência. Um lugar onde as crianças experimentam a liberdade, mas descobrem que liberdade também exige responsabilidade. Onde surgem conflitos, mas também reconciliações, é o lugar onde algumas amizades começam e outras passam por suas primeiras crises diplomáticas.

O professor observa tudo isso e, muitas vezes, nem percebe que está ensinando. Uma palavra dita no momento certo, uma intervenção discreta, um gesto de acolhimento ou a decisão de não transformar um pequeno erro numa grande humilhação podem marcar uma criança muito mais profundamente do que imaginamos.

No fim das contas, a jornada docente é feita também dessas pequenas cenas que não entram nos relatórios. São elas que dão sentido aos dias difíceis e impedem que o cansaço se transforme em desistência.

Quando o sinal toca, as crianças voltam para a sala, algumas suadas, outras agitadas, algumas ainda carregam no rosto a tristeza de uma discussão que não conseguiram resolver e o professor retoma a aula, reorganiza os materiais e tenta recuperar o fio da atividade.

Talvez não consiga exatamente como havia previsto, mas, enquanto abre o livro e escreve a data no quadro, leva consigo a oportunidade de continuar aquela aprendizagem que começou no pátio.

E é justamente aí que mora uma das maiores belezas da educação. A aula não termina quando o conteúdo acaba, nem começa necessariamente quando o professor abre o livro, ela acontece nos encontros, nas descobertas, nos conflitos, nas perguntas e nas experiências que ajudam alguém a compreender um pouco melhor o mundo e a si mesmo.

Naquela tarde, ao sair da escola, pensei novamente no menino sentado perto da parede, com sua maçã sobre os joelhos e na discussão pela bola. Talvez ele tenha aprendido a dividir, talvez tenha descoberto que nem toda brincadeira precisa terminar com um vencedor, talvez tenha apenas encontrado alguém disposto a ouvi-lo. Não sei, nem tudo o que importa pode ser medido, eu sei apenas que, no dia seguinte, haverá outro recreio, outras histórias e novos imprevistos. Haverá também um professor com seu planejamento debaixo do braço, tentando convencer a realidade de que, desta vez, tudo acontecerá conforme o previsto.

Boa sorte a ele! Afinal, depois de tantos anos dentro da escola, começo a desconfiar de que planejar não seja determinar antecipadamente tudo o que acontecerá, mas preparar-se para reconhecer o que merece acontecer quando a vida resolve mudar o roteiro.

Talvez a melhor aula nunca tenha sido exatamente a que planejamos, ela pode estar acontecendo agora, em algum canto do pátio, enquanto ainda procuramos as palavras certas para descrevê-la, e amanhã, quem sabe, o recreio nos ensine novamente.

Professor Alberto Martins Cesário é educador, escritor e colunista. Escreve sobre educação, relações humanas, saúde emocional e os desafios de quem acredita que ensinar é também aprender a olhar o mundo com outros olhos.