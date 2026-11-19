VOCÊ É AMADO OU APENAS NECESSÁRIO?

Imagine alguém saindo de casa num dia frio e chuvoso. Coloca um casaco pesado e leva um guarda-chuva. Mas, no meio do caminho, a chuva passa e a temperatura sobe. De repente, o casaco e o guarda-chuva, antes indispensáveis, começam a incomodar.

Às vezes acontece o mesmo conosco. Existem quem nos procuram durante as tempestades, quando precisam de abrigo, proteção ou companhia. Mas basta o tempo melhorar, a vida entrar nos eixos para que nossa presença comece a parecer um peso.

E o mais triste é perceber que algumas pessoas não sentem exatamente nossa falta. Sentem falta daquilo que oferecíamos, da nossa utilidade.

Mesmo assim, não deixe de ser casaco, de oferecer abrigo e estender a mão. O mundo já tem gente demais fechando as portas. Mas aprenda a reconhecer a diferença entre quem gosta da sua presença e quem apenas precisa de você, quando você é necessário.

“O amor é paciente, o amor é bondoso.” (1 Coríntios 13,4)

O DIA ESTÁ RUIM OU VOCÊ ESTÁ SENDO RUIM PARA SEU DIA?

O dia está sendo ruim para você ou você está sendo ruim para o seu dia? Algumas pessoas acordam determinadas a não gostar da vida. É o sol forte, a chuva, o trânsito, e até o bom-dia do vizinho parece uma provocação

Às vezes, o problema não está no dia, mas na maneira como decidimos vivê-lo. Criamos expectativas e queremos que tudo aconteça conforme nossos planos. Quando a realidade não obedece, descontamos nossa frustração no que estiver por perto.

Queremos que o dia seja maravilhoso, mas oferecemos a ele apenas mau humor.

Haverá dias de perdas, contrariedades, notícias ruins e momentos em que sorrir será um esforço. Não temos o poder de escolher tudo o que acontece, mas podemos escolher como reagir ao que acontece.

Não entregue ao mau humor o direito de dirigir sua vida. Nem todo dia será ensolarado, mas também não precisamos fazer deles, sempre uma tempestade.

“Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele.” (Salmo 118,24)

O COMEÇO SÓ VEM DEPOIS QUE ACEITAMOS O FIM

Existem pessoas que ainda moram em lugares que não existem mais. Não estou falando de casas, mas de lembranças. Continuam vivendo em acontecimentos que terminaram, conversas que acabaram, dores que, embora tenham deixado marcas, já não deveriam comandar suas vidas.

O passado é curioso: toda vez que você o visita, ele está sempre lá, exatamente como ficou. E algumas pessoas insistem em morar nele, como se a vida tivesse obrigação de esperar.

Aceitar o fim não significa concordar com tudo o que aconteceu, nem esquecer. Significa compreender que algumas histórias terminaram e que não podemos continuar esperando um desfecho diferente para aquilo que já passou.

Não dá para começar a escrever uma nova história, presos às páginas de um livro que terminou. É preciso fechar alguns capítulos, mesmo aqueles que foram bonitos, porque nem tudo o que foi bom, continua sendo presente.

A vida não exige que você apague sua história. Exige apenas que esteja disponível para escrever as próximas páginas.

E tem uma coisa: não adianta comprar um caderno novo se você insiste em escrever nele a história antiga.

O passado merece respeito, mas o futuro merece oportunidade. Afinal, o começo só vem depois que aceitamos o fim.

“Eis que faço novas todas as coisas.” (Apocalipse 21,5)

ESCOLA NÃO É LAR, MAS O LAR DEVE SER UMA ESCOLA

Dias atrás, depois de uma palestra, um pai me disse, com certo orgulho: “Considero esta escola o segundo lar do meu filho”. Entendi o carinho e o reconhecimento. Mas uma pergunta me cutucou: a escola é o segundo lar, mas será que o lar dele está sendo a primeira escola?

Existem famílias que terceirizam tanto a educação que a escola acaba sendo o primeiro, o segundo e, se bobear, até o terceiro lar. Sei que a vida corre, pais trabalham. Mas o caráter não nasce na sala de aula; começa na sala da casa.

Hoje temos até escola em tempo integral, mais o tempo das crianças longe do convívio familiar. A escola ensina matemática, português, mas valores são ensinados principalmente pelo exemplo.

A escola pode até ser um segundo lar, mas o lar precisa ser a primeira escola. Porque professores podem ensinar muitas lições, mas nenhuma instituição substitui a formação que começa dentro de casa.

Quando a família educa, a escola complementa. E todos ganham.

“Instrui o menino no caminho em que deve andar.” (Provérbios 22,6)

JOÃO BATISTA E HERODES PERDERAM A CABEÇA

Você já ouviu aquele ditado: “Fulano perdeu a cabeça”? Geralmente usamos essa expressão quando alguém age por impulso e acaba pagando caro depois.

Pois bem, no Evangelho encontramos dois personagens que perderam a cabeça na mesma história: João Batista e Herodes. Mas existe uma diferença interessante: o primeiro a perder foi Herodes, e não a cabeça física, mas a moral.

Durante uma festa, influenciado pela bebida, pela vaidade e pelo orgulho, Herodes prometeu à filha de Herodíades tudo o que ela pedisse. O pedido foi terrível: a cabeça de João Batista numa bandeja.

E aqui está a parte incômoda: quando o impulso fala mais alto que a razão, podemos colocar não apenas nossa cabeça em risco, mas a vida dos outros junto.

E nem preciso explicar o quanto o álcool pode contribuir para isso. Herodes não estava exatamente no melhor estado para tomar decisões. Aliás, quando não estamos sóbrios, seja pela bebida, pela raiva, pelo orgulho ou pelas carências, prometemos demais, falamos demais e fazemos escolhas que depois não conseguimos desfazer.

A sobriedade não é apenas deixar de beber. É também aprender a não entregar o comando da vida aos nossos impulsos.

Cuidado: perder a cabeça por um instante pode custar uma vida inteira.

“Sede sóbrios e vigiai.” (1 Pedro 5,8)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br