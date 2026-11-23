Polícia Civil investiga o caso como homicídio tentado. Companheira não estava no local na chegada dos PMs.

Um metalúrgico de 37 anos foi socorrido ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP na noite da última sexta-feira (20.nov) após ser atingido por um golpe de faca no pescoço durante uma ocorrência registrada inicialmente como violência doméstica e apurada pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. O caso aconteceu por volta das 20h26, no Jardim das Oliveiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados e encontraram na residência equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do resgate do Corpo de Bombeiros e moradores nas proximidades.

A vítima estava caída no chão e consciente, com perfuração no pescoço e perda significativa de sangue pelo ambiente, conforme o boletim de ocorrência.

O médico do SAMU que atendeu o homem no local informou aos PMs que, a princípio, não havia sido atingida nenhuma artéria de grande calibre, sem risco iminente de morte naquele momento, embora o quadro exigisse atendimento hospitalar de urgência. Ele foi levado ao Hospital de Base e permaneceu sob cuidados médicos.

Conforme o registro policial, o homem apresentava fortes sinais de embriaguez e falas desconexas, limitando-se a perguntar pela companheira para que ela o acompanhasse até o hospital, sem conseguir explicar com clareza o que havia ocorrido.

Na vistoria inicial do imóvel, os militares localizaram sob uma mesa uma faca com aparentes vestígios de sangue na lâmina, além de um ventilador quebrado, cama revirada e outros sinais de desordem. A área foi preservada até a chegada da perícia técnica.

Uma equipe pericial analisou o local e recolheu a faca para exame pericial. A companheira da vítima, de 49 anos, não estava no endereço quando os policiais chegaram.

Moradores disseram informalmente aos PMs que ela teria ferido o homem após uma discussão do casal, mas ninguém formalizou depoimento alegando não ter presenciado a agressão.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Rio Preto.