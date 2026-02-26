Grito de pânico 

Ghostface, o assassino mascarado que se tornou símbolo da franquia, retorna às telas e reacende o terror que marcou gerações - Foto: Divulgação 

Filme celebra os 30 anos da franquia e estreia nesta quinta-feira (26) no Novo Cine Votuporanga, reunindo personagens clássicos e uma nova geração sob a sombra de Ghostface.

Trinta anos após o horror original que redefiniu o gênero slasher e gerou uma das sagas mais lucrativas e influentes do cinema — com suas metarreferências e tensão afiada — “Pânico 7” chega ao Novo Cine Votuporanga hoje (26), pronto para testar os nervos dos fãs do estilo.

Dirigido por Kevin Williamson, que era o roteirista dos primeiros longas, retoma o controle criativo desta nova fase da franquia. O filme reinventa o clássico ao trazer de volta a canadense Neve Campbell como Sidney Prescott, protagonista que marcou gerações ao sobreviver às investidas implacáveis do assassino mascarado conhecido como Ghostface.

Sidney Prescott (Neve Campbell) enfrenta novamente os fantasmas do passado ao retornar ao centro do terror em ‘Pânico 7’ – Foto: Divulgação

Em “Pânico 7”, a narrativa acompanha Sidney vivendo uma vida tranquila fora do coração sombrio da cidade fictícia de Woodsboro — até que um novo serial killer ressurge, desta vez com foco em sua filha, Tatum, interpretada por Isabel May.

O retorno do Ghostface abre feridas antigas e força a protagonista a confrontar medos do passado para proteger o que mais ama, costurando nostalgia com uma urgência emocional renovada.

Ao lado de Neve Campbell, a produção reúne velhos conhecidos do público, como Courteney Cox, novamente no papel da jornalista Gale Weathers; Matthew Lillard, que marcou a franquia como Stu Macher; Scott Foley, intérprete de Roman Bridger; e David Arquette, eternizado como Dewey Riley. Também retornam Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, que dão vida aos gêmeos Mindy e Chad Meeks-Martin, personagens introduzidos na fase mais recente da saga.

O filme tem sido anunciado como um marco que não apenas revisita os elementos que transformaram “Pânico” em fenômeno cultural — humor ácido, participações autorreferentes e assassinatos estilizados —, mas também propõe uma reflexão sobre legado, trauma e sobrevivência, enquanto a saga transborda o próprio repertório icônico. 

Para os espectadores, a estreia de “Pânico 7” representa um convite para revisitar um universo onde o medo se mescla à memória — e onde gritos, risos nervosos e adrenalina são parte da experiência coletiva que só o cinema pode proporcionar. 

‘Panico’ é inspirado em uma história real

A gênese da franquia remonta a 1996, quando o primeiro “Pânico” chegou aos cinemas em um momento em que o terror adolescente parecia ter perdido fôlego. Depois do auge nas décadas de 1970 e 1980, com clássicos como “Halloween” e “Sexta-feira 13”, o gênero atravessava um período de esvaziamento. Foi nesse cenário que o roteirista Kevin Williamson decidiu escrever uma história que chamasse a atenção de Hollywood. 

Inspirou-se em um caso real — o do serial killer Danny Rolling, que aterrorizou uma cidade da Flórida ao assassinar cinco estudantes — e criou um roteiro que misturava violência, ironia e autoconsciência. O texto acabou nas mãos do cineasta Wes Craven, conhecido por títulos como “Viagem Maldita” e “A Hora do Pesadelo”, que aceitou comandar o projeto e, até sua morte em 2015, dirigiu as três continuações que consolidaram a saga como referência contemporânea do terror.

Ficha Técnica 

Título original: Scream 7 

Duração: 1h54min 

Gênero: Suspense, Terror 

Direção: Kevin Williamson 

Roteiro: Guy Busick 

Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May 

Disponível no Novo Cine Votuporanga a partir desta quinta-feira (26) até 04 de março, em sessão única às 21h35.

Não recomendado para menos de 18 anos.

