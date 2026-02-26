Grito de pânico 

Filme celebra os 30 anos da franquia e estreia nesta quinta-feira (26) no Novo Cine Votuporanga, reunindo personagens clássicos e uma nova geração sob a sombra de Ghostface.

@caroline_leidiane

Trinta anos após o horror original que redefiniu o gênero slasher e gerou uma das sagas mais lucrativas e influentes do cinema — com suas metarreferências e tensão afiada — “Pânico 7” chega ao Novo Cine Votuporanga hoje (26), pronto para testar os nervos dos fãs do estilo.

Dirigido por Kevin Williamson, que era o roteirista dos primeiros longas, retoma o controle criativo desta nova fase da franquia. O filme reinventa o clássico ao trazer de volta a canadense Neve Campbell como Sidney Prescott, protagonista que marcou gerações ao sobreviver às investidas implacáveis do assassino mascarado conhecido como Ghostface.

Em “Pânico 7”, a narrativa acompanha Sidney vivendo uma vida tranquila fora do coração sombrio da cidade fictícia de Woodsboro — até que um novo serial killer ressurge, desta vez com foco em sua filha, Tatum, interpretada por Isabel May.

O retorno do Ghostface abre feridas antigas e força a protagonista a confrontar medos do passado para proteger o que mais ama, costurando nostalgia com uma urgência emocional renovada.

Ao lado de Neve Campbell, a produção reúne velhos conhecidos do público, como Courteney Cox, novamente no papel da jornalista Gale Weathers; Matthew Lillard, que marcou a franquia como Stu Macher; Scott Foley, intérprete de Roman Bridger; e David Arquette, eternizado como Dewey Riley. Também retornam Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, que dão vida aos gêmeos Mindy e Chad Meeks-Martin, personagens introduzidos na fase mais recente da saga.

O filme tem sido anunciado como um marco que não apenas revisita os elementos que transformaram “Pânico” em fenômeno cultural — humor ácido, participações autorreferentes e assassinatos estilizados —, mas também propõe uma reflexão sobre legado, trauma e sobrevivência, enquanto a saga transborda o próprio repertório icônico.

Para os espectadores, a estreia de “Pânico 7” representa um convite para revisitar um universo onde o medo se mescla à memória — e onde gritos, risos nervosos e adrenalina são parte da experiência coletiva que só o cinema pode proporcionar.

‘Panico’ é inspirado em uma história real

A gênese da franquia remonta a 1996, quando o primeiro “Pânico” chegou aos cinemas em um momento em que o terror adolescente parecia ter perdido fôlego. Depois do auge nas décadas de 1970 e 1980, com clássicos como “Halloween” e “Sexta-feira 13”, o gênero atravessava um período de esvaziamento. Foi nesse cenário que o roteirista Kevin Williamson decidiu escrever uma história que chamasse a atenção de Hollywood.

Inspirou-se em um caso real — o do serial killer Danny Rolling, que aterrorizou uma cidade da Flórida ao assassinar cinco estudantes — e criou um roteiro que misturava violência, ironia e autoconsciência. O texto acabou nas mãos do cineasta Wes Craven, conhecido por títulos como “Viagem Maldita” e “A Hora do Pesadelo”, que aceitou comandar o projeto e, até sua morte em 2015, dirigiu as três continuações que consolidaram a saga como referência contemporânea do terror.

Ficha Técnica

Título original: Scream 7

Duração: 1h54min

Gênero: Suspense, Terror

Direção: Kevin Williamson

Roteiro: Guy Busick

Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May

Disponível no Novo Cine Votuporanga a partir desta quinta-feira (26) até 04 de março, em sessão única às 21h35.

Não recomendado para menos de 18 anos.