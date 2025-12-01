Nova sede do Votuprev é oficialmente inaugurada 

Novo prédio oferece mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos mais de 3 mil segurados do Instituto.

Na manhã desta segunda-feira (1º.dez), foi realizada a cerimônia oficial de inauguração da nova sede do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev).

Além do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, estiveram presentes o vice-prefeito Luiz Torrinha; Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari; Daniel David, presidente da Câmara Municipal; Daniel Leandro Boccardo, presidente da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios (Aprepem); e o diretor-presidente da Instituição, Adauto Mariola. Também participaram os vereadores Débora Romani, Emerson Pereira, Marcão Braz e Ricardo Bozo.

Durante a cerimônia, o diretor-presidente Adauto Mariola destacou a importância da conquista para a autarquia e para as famílias atendidas: “O novo endereço, além de oferecer uma estrutura moderna, foi pensado para oferecer ainda mais conforto e segurança. Contamos com uma equipe de servidores comprometidos, que priorizam o atendimento de qualidade e a responsabilidade de cuidar dos mais de 3 mil segurados vinculados ao Votuprev. Esse avanço só é possível porque temos uma gestão que pensa nas pessoas, sob a liderança do prefeito Jorge Seba, que valoriza o serviço público e incentiva o trabalho responsável e transparente”, afirmou.

O prefeito Jorge Seba também ressaltou a importância da nova sede e a excelência da equipe que conduz a autarquia: “O Votuprev é exemplo de administração séria, eficiente e comprometida com o futuro dos servidores municipais. A nova sede representa respeito, profissionalismo e cuidado com quem dedicou sua vida ao serviço público. Tenho muito orgulho da gestão da autarquia, que trabalha com qualidade e responsabilidade, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Este é o tipo de política pública que transforma e honra nossa cidade.”

A nova sede, nomeada “Servidora Rita de Cássia Oliveira Fernandes Bomfim”, está localizada na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 447, no bairro Jardim Baldissera. Para mais informações, o telefone de contato é o (17) 3421-6058 (WhatsApp).