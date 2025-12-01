Liga Regional: Vôlei masculino de Votuporanga disputa duas finais nesta terça-feira 

Os duelos ocorrem às 18h, 19h e 20h, no Ginásio de Esportes do Sincomerciários, em São José do Rio Preto/SP.

As equipes masculinas de vôlei comandadas pelo treinador Marcinho Fukuiama terão nesta terça-feira (2.dez), no Ginásio de Esportes do Sincomerciários, em São José do Rio Preto/SP, as últimas e decisivas partidas da temporada da Liga Regional.

Na categoria sub-14, confronto pela medalha de bronze contra a forte equipe de Catanduva. Já nas categorias sub-16 e sub-19, decisões da Série Prata contra as equipes de Potirendaba e Nova Granada respectivamente.

As partidas estão marcadas para às 18h, 19h e 20h, respectivamente, e a expectativa é bastante alta.

Segundo Marcinho Fukuiama, os times tiveram treinamentos intensos para buscar esses títulos para Votuporanga, depois de uma longa ausência em competições regionais das categorias de base.

As equipes votuporanguenses contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através do secretário Marcello Stringari e sua equipe, além das empresas, A Joia, Noroaço, Supermercados Porecatu e Facchini.