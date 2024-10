Nova frente fria deve chegar ao noroeste paulista neste fim de semana, diz agrometeorologista

Entre as cidades que mais choveram no último final de semana estão Jales/SP com 106 milímetros e São José Do Rio Preto/SP com 89 (mm).

Em Rio Preto, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) informou que a possibilidade de racionamento de água foi descartada, tendo em vista que o nível do reservatório da Represa Municipal atingiu índice satisfatório após as chuvas.

Veja o índice pluviométrico aferido pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações agrometeorológicas) em algumas cidades da região: