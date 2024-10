Secretarias da Educação e da Cultura e Turismo de Votuporanga se unem em parceria para desenvolver projeto “Turismo na Escola”

Iniciativa permite que os alunos conheçam de perto os pontos turísticos da cidade e a história de cada um deles.

O Cem “Profº Orozimbo Furtado Filho”, em Simonsen, única escola municipal da Prefeitura de Votuporanga que oferece ensino até o 9º ano, foi contemplado com o projeto “Turismo na Escola”. A iniciativa faz parte das ações do Plano Diretor de Turismo que visa proporcionar atividade extracurricular aos alunos, em especial aos estudantes de 6 a 10 anos.

O projeto tem abrangência interdisciplinar e envolve as habilidades de Geografia, História e Matemática. O conteúdo é trabalhado em sala de aula através de pesquisas, vídeos, fotos antigas e, em seguida, os alunos vão a campo conhecer pessoalmente o que foi estudado.

A Assessora de Coordenação Pedagógica da escola, Danubia de Cassia Miguel Fanelli, destaca o importante papel que os professores desempenham com os alunos. “Através das aulas, nossos professores trabalham com a conscientização e a importância do turismo local, que quando valorizado, proporciona o desenvolvimento econômico, cultural e ambiental, ou seja, desenvolvimento sustentável para o município refletindo, assim, em uma sociedade melhor.”

O primeiro passeio foi no Centro Pioneiro de Votuporanga. Os alunos percorreram o trajeto a pé e a cada parada, de ouvidos atentos para as informações passadas pelo guia responsável. O percurso passou pela Nova Rua Amazonas, fonte luminosa da Praça da Matriz, Praça Dr. Fernando Costa, Marco Zero e Obelisco em reconhecimento aos pioneiros, antigo Hotel Vespa, fachada do Cine Votuporanga, Catedral Nossa Senhora Aparecida, arquitetura do prédio da Escola de Artes, antigo prédio da Câmara Municipal/Fórum/Cartório Eleitoral, terminando no prédio do Mercado Modelo Municipal.

Alexandre Miotto da Costa, chefe do Departamento de Turismo da Secretaria da Cultura e Turismo, menciona sobre a importância de se trabalhar com os alunos. “Ao introduzir o projeto na escola, demonstramos aos alunos o quanto essa área está em constante crescimento e não se limita apenas ao lazer e entretenimento, mas, também, abrange aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Essa iniciativa visa proporcionar uma compreensão mais ampla e aprofundada do fenômeno turístico, capacitando-os a compreender e participar ativamente desse setor em constante evolução. Além de fomentar a economia da nossa cidade através do turismo, é uma nova descoberta dos alunos para uma possível profissão no futuro.” A meta é que ao longo do ciclo do Ensino Fundamental II, os alunos possam conhecer todos os tipos de turismos existentes.

Para o secretário da Educação, Marcelo Batista, o projeto proporciona novas experiências culturais e de lazer aos estudantes da rede pública. “Este projeto é um presente, especialmente para os alunos do CEM ‘Prof. Orozimbo Furtado Filho’, que agora terão a oportunidade de explorar, descobrir e aprender fora dos muros da escola. O turismo, além do lazer, é também uma poderosa ferramenta educacional. Ao visitar pontos turísticos, nossos alunos não apenas se divertem, mas também ampliam seus horizontes, entendem melhor o lugar onde vivem e criam um vínculo mais forte com a cidade. Isso é educação em seu sentido mais amplo, um processo que vai além das salas de aula e que envolve a vida em comunidade.”

Marcelo ressaltou a relevância do projeto também em promover a inclusão e o acesso à cultura para todos os estudantes, especialmente para aqueles que raramente têm a chance de explorar esses espaços por conta própria. “Estamos garantindo que cada aluno da nossa rede pública tenha a oportunidade de conhecer e valorizar a riqueza cultural e histórica de Votuporanga. Às famílias, fica o convite de incentivarem essa jornada de descobertas que une educação, cultura e lazer.”

