Falece o comerciante Elia Mikhael Haddad

Faleceu nesta segunda-feira, 21, o Sr. Elia Mikhael Haddad. Ele, que era viúvo da professora Geny Abdala Haddad, foi comerciante durante décadas com a Loja Saru Modas, que ficava na Rua Amazonas. Elia foi um dos patronos da Loja Maçônica Universal 50, com mais de 60 anos dedicados a pratica do bem, o desenvolvimento humano e a filantropia.

O Velório acontece nesta terça-feira (22) na sede da Loja Maçônica Universal 50, que fica na Rua General Osório, 3150. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.