A Prefeitura de Votuporanga e a Santa Casa repudiam a declaração do vereador Hery Kattwinkell que vai exatamente contra a lei e os preceitos da divulgação correta e oficial das informações referentes ao Coronavírus. O momento não é de instaurar pânico nem caos na população e, sim, propagar informações corretas de orientação e prevenção. Quanto à declaração do vereador, o Município ingressará junto ao Ministério Público para apurar eventuais crimes contra a Saúde Pública e à Autoridade Sanitária.

É falsa a informação do Vereador, divulgada e apagada por ele no início da manhã desta segunda-feira (23/3), de que 4 pessoas estariam internadas no respirador, na Santa Casa, por suspeita de Coronavírus. No momento da postagem do Vereador, haviam notificados para o Município apenas 2 casos de internação por suspeita de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Coronavírus), sendo que 1 já constava no Boletim Epidemiológico de domingo (22/3) – de uma criança com idade entre 1 e 4 anos, e o outro constará no Boletim Epidemiológico desta data, pois foi notificado às 21h23 do dia 22 de março de 2020.

Todos os dias, a Secretaria da Saúde emite Boletim Epidemiológico com os dados reais colhidos em todas as Unidades e Hospitais da cidade. É importante ressaltar que essas são as informações oficiais e verídicas que estão disponíveis no site da Prefeitura de forma transparente à toda população.

Qualquer informação que não for divulgada de maneira oficial pela Secretaria da Saúde não terá percorrido o protocolo de veracidade dos dados e, portanto, não deve receber crédito.

A Prefeitura e a Santa Casa contam com a colaboração de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, para centralizarmos as ações, juntos, no enfrentamento da doença.

O Boletim Epidemiológico com os números desta segunda-feira (23/3) será divulgado ao final do dia, assim como tem sido feito todos os dias (inclusive aos finais de semana), após coleta dos dados fornecidos por todas as Unidades e Hospitais, bem como do Ministério da Saúde.

O momento é de união e concentração de esforços para evitar a propagação e disseminação do Coronavírus e não de informações divulgadas por pessoas com interesses inconfessáveis e contrárias às ações de proteção à vida.

Votuporanga, 23 de março de 2020, às 18h16.

Luís Fernando Goes Liévana – Provedor da Santa Casa de Votuporanga

Márcia Cristina Fernandes Prado Reina – Secretária Municipal da Saúde

João Eduardo Dado Leite de Carvalho – Prefeito de Votuporanga

