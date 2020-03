Entidade assistencial solicita ajuda da comunidade para socorrer famílias carentes

A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, localizada no Jardim das Palmeiras, está precisando de alimentos básicospara distribuir para famílias carentes do bairro.Em seu perfil no Facebook, o presidente da entidade, Waldenir Cuin, publicou: “Nós, do ‘Irmão Mariano Dias’ estamos com nossas atividades presenciais todas suspensas, mas nossos fones e zaps particulares estão recebendo inúmeros pedidos de socorro, vindo das famílias das crianças que atendemos. Precisam de alimentos.

Já doamos tudo que tínhamos… mas ainda muita gente está desprovida de alimentos básicos.”De acordo com o Cuin, muitos chefes dessas famílias faziam trabalhos de garçons, mototáxi, etc., ganhando para o dia a dia.

Com a cidade parada, tudo fechado, não há trabalho para esse pessoal, o que reduz a possibilidade de ganhos. A entidade pede arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, bolacha, sal, caixa de leite, produtos de limpeza, etc.

Quem se dispuser a ajudar, pode ligar para 99177-1683 (Nadir) ou 99715-3505 (Cuin).

Na cidade, também há outras entidades vivendo o mesmo dilema e necessitam de ajuda. Procure a entidade do seu bairro e colabore! (Jose Luiz Pavam)