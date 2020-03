Em Votuporanga, cai para 33 casos suspeitos em coronavírus

Em Boletim Epidemiológico publicado hoje às 21h, Votuporanga caiu de 53 para 33 pessoas suspeitas de serem portadoras de coronavírus. A avaliação do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo disse que 20 casos não se enquadram nos critérios clínicos epidemiológicos para coronavírus. Veja o laudo:

Boletim Epidemiológico Municipal 14

COVID-19

Atualizado em 23 de março de 2020 às 21:00h

Situação Epidemiológica no Município e no Brasil:

Atualmente o Município de Votuporanga conta com 53 casos notificados como suspeitos de Coronavírus, sendo que nesta segunda-feira (23/03) o Instituto Adolfo Lutz informou, através do sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial/IAL, que 20 amostras destes casos suspeitos não atendem os critérios clínicos epidemiológicos para Coronavírus que justifiquem a realização dos exames e/ou à Resolução SS 28 / Estado de SP. Atualmente, o Município aguarda resultados de 33 amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz conforme Tabela 1 abaixo.

Boletim Epidemiologico Municipal 14

Desde a última sexta-feira (20/03), atendendo à determinação expedida pela Resolução da Secretaria de Estado da Saúde (SS 28, de 17 de março de 2020), os exames laboratoriais visando o diagnóstico de Coronavírus passaram a ser realizados somente em pacientes internados graves ou críticos e para os profissionais de saúde com sintomas do Covid-19. Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.

Sendo assim, de acordo com as novas definições do Ministério da Saúde e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, o Município, até a presente data/hora, apresenta os seguintes dados:

Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

• 5 pessoas, sendo: 2 crianças com idade entre 1 e 4 anos (masculinos); 1 homem com idade entre 50 e 59 anos; 1 mulher de 60 a 69 anos; e 1 homem de mais de 80 anos.

Os pacientes seguem internados, sendo 2 na Unidade de Terapia Intensiva (masculino mais de 80 anos e um feminino de 60 a 69 anos).

Observação:

A Secretaria da Saúde informa que foi notificada nesta segunda-feira (23/3) pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado), de São José do Rio Preto, sobre a ocorrência do óbito de uma criança de 1 ano (masculino), suspeito de H1N1, que estava internada no Hospital de Base de Rio Preto. Diante da notificação, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde dará continuidade à investigação do caso com visita domiciliar.

Casos de Profissionais da Saúde, suspeitos de Covid-19

• 2 profissionais de Saúde sendo: 1 mulher com idade entre 20 e 29 anos e 1 mulher entre 40 e 49 anos. Pacientes monitoradas em isolamento domiciliar.

Casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave

 66 casos que estão em monitoramento domiciliar conforme idades e sexos descritos em tabela abaixo:

No Brasil, atualização do Minisério da Saúde Coronavírus: 1.891 casos confirmados e 34 mortes. Informações estão atualizadas até as 20:45h desta segunda – feira (23) – acesso em 23/03/2020 20:45 horas https://saude.gov.br/.

II- Monitoramento do Casos Síndrome Respiratória Aguda Não Grave

Monitoramento Domiciliar: será realizado por telefone pela equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde todos os casos sem Síndrome Respiratória Aguda Grave, através de E-MAIL: epidemiologica@votuporanga.sp.gov.brinformando: NOME, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO, TELEFONES E SE PORTADOR DE COMORBIDADES E/OU GRUPO DE RISCO.Essa equipe fará contato diário com o paciente para verificar evolução dos sinais e sintomas e oferecerorientações.

Essa equipe de monitoramento também fará os atendimentos via telefone para a população de forma geral e profissional da saúde para esclarecimentos de dúvidas.

III – Prevenção

– Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto;

– Usar sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se no domicílio;

– Evite circulação desnecessária;

– Mantenha as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o antebraço ou lenço descartável).

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

IV – Informações Gerais

– Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

– Os dados estão disponíveis na plataforma integrada de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, disponível no endereço eletrônico: htttp://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/

– O aplicativo Coranavírus–SUS está disponível para celular e com sistema operacional androide no seguinte link da Google Play:http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUSe pelo iOS pelo seguinte link na APP Store:http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus-SUS

– Em caso de dúvida a população ou o profissional de saúde poderá fazer contato no telefone 0800-7718070

– DECRETO Nº 12 180 de 23 de março de 2020 (Decreta a suspensão do corte no serviço de fornecimento de água no Município de Votuporanga, em virtude da Pandemia decorrente do novo Coronavírus COVID-19)

– DECRETO Municipal Nº12 181, de 23 de março de 2020 (Dispõe sobre medidas de

proteção para enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus (covid-19), a serem aplicadas aos Servidores da Prefeitura do Município de Votuporanga.

