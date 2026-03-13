NJE do Ciesp Noroeste Paulista realiza 2º encontro de 2026 com palestra sobre estratégia e execução nas empresas 

Fábio Martins conduzirá palestra sobre como transformar estratégia em prática, apresentando métodos para engajar equipes, alinhar prioridades e alcançar resultados consistentes nas organizações.

No próximo dia 17 de março, às 18h30, o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista realiza o encontro “Da Estratégia à Execução Disciplinada: Como engajar equipes, alinhar prioridades e entregar resultados consistentes”, com palestra de Fábio Martins, professor e associado da Fundação Dom Cabral.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista (@ciespnoroestepaulista) ou pelos telefones (17) 3231-0876 e (17) 98215-0910 (WhatsApp).

De acordo com Matheus Camargo, diretor do NJE, a proposta é dar continuidade aos temas estratégicos que marcaram o início das atividades do núcleo neste ano.

“Começamos os encontros de 2026 do NJE falando sobre OKRs e, para o segundo encontro, decidimos manter o tema voltado à estratégia do empresariado. Por isso escolhemos o Fábio Martins, que falará não apenas de estratégia, mas também trará exemplos de execução, equipes e resultados”, destacou.

Segundo ele, a expectativa para 2026 é ampliar ainda mais a troca de conhecimento entre empresários e empreendedores da região.

“A expectativa do NJE para 2026 é que a gente continue agregando conhecimento para empresários e empreendedores, sejam eles jovens ou mais experientes. O objetivo, por meio do NJE, é trazer maturidade e compreensão sobre novas ferramentas e possibilidades que ajudem as empresas a terem uma gestão melhor e os empresários a se tornarem líderes cada vez mais preparados”, completou.

O NJE é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista que tem como missão promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empreendedores, fortalecendo o networking e ampliando o protagonismo empresarial na região, reafirmando seu compromisso com a formação de novas lideranças e o fortalecimento do ecossistema empreendedor local.