Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Jales 

Na madrugada desta terça-feira (30.jul), Fabrício Henrique Batista Matos, de 29 anos, foi encontrado sem vida no banheiro da residência de um amigo, localizada no bairro Oiti, em Jales/SP. As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido uma overdose.

O incidente teve início na noite anterior, quando Fabrício foi abordado pela Força Tática ao sair de sua casa. Segundo relatos policiais, o jovem apresentava comportamento suspeito. Durante a revista, foram encontrados papelotes de cocaína em sua posse. Há indícios de que, antes da abordagem, ele possa ter ingerido alguns invólucros da droga.

No Plantão Policial, onde foi apresentado e prestou depoimento, sendo liberado. As autoridades o aconselharam a buscar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido ao risco associado à ingestão da substância. No entanto, Fabrício optou por não seguir as recomendações.

Em vez disso, ele teria ido à casa de um amigo, onde os dois passaram a consumir bebidas alcoólicas. De acordo com o depoimento do amigo, Fabrício pediu para usar o banheiro durante a noite. Após um período prolongado sem retornar, o amigo foi verificar e o encontrou caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado, mas o encontrou já sem vida.

O local foi periciado pela Polícia Científica e o corpo de Fabricio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que possam confirmar a causa da morte.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.